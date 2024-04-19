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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Как подорожает вино?

Рост цен на вино в мае: какие компании готовятся к повышению стоимости

19 апреля 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Как подорожает вино?
В связи с трехкратным повышением акцизов на вино и игристые напитки в России с 1 мая, импортеры и отечественные производители алкоголя принимают меры для минимизации потерь. Узнайте, кто уже объявил о предстоящем повышении стоимости и как это повлияет на рынок вина.

Почему в 2024 году российское вино подорожало

После введения санкций со стороны Запада, российские власти также решили не оставаться в стороне и приняли решение с 1 мая повысить пошлины на импортное вино и акцизы в целом.

Это было сделано, чтобы защитить отечественных производителей и помочь развиваться винодельческой отрасли в России. Однако, по итогу увеличение налогов скажется не только на импорте, но и на отечественных винодельнях, которым придется установить более высокие цены на свои изделия.

Сейчас некоторые эксперты считают, что нужно пересмотреть существующий подход в области регулирования винодельческой отраслью в целом, так как нынешние действия могут привести к уменьшению спроса на вино в целом, поскольку потребители могут обратиться к альтернативным алкогольным напиткам.

С 1 мая повышаются пошлины на импортное вино и акцизы в целом.С 1 мая повышаются пошлины на импортное вино и акцизы в целом.
С 1 мая повышаются пошлины на импортное вино и акцизы в целом.
Фото: 1MI

От кого ожидать рост цен?

«Абрау-Дюрсо» — первая компания, которая сообщила своим торговым посредникам и продавцам о поднятии своего ценового диапазона. Производимая ими продукция увеличится в цене на 7—35%, в зависимости от вида изделия.

Больше всего подорожают следующие напитки:

  • «Империал» — 35% и 33%.
  • «Кошерное» — на 18%.
  • «Русское шампанское» — на 7%.
  • «Резерв», игристые вина «Виктор Дравиньи» и «Ведерниковъ» с настойки «7 овощей» — на 8% каждое.
  • Джин «7 трав» и сидр «Абрау-Дюрсо» — на 15%.
  • Коньяк «Абрау 1870» — на 10%.

Ожидается повышение стоимости и в ряде безалкогольных продуктов:

  • «Абрау Индиан Тоник» — на 13%.
  • детское шампанское «Джуниор» — на 10%
  • безалкогольные игристые «Абрау Лайт» — на 5%.

По мнению компании, причина роста цен не только изменение акцизных ставок, но и подорожание материалов, комплектующих и транспортных расходов.

В компании подтвердили, что они собираются увеличить цены на свои напитки. Ольга Фирстова, директор по коммуникациям и связям с общественностью, сказала, что это будет первое увеличение цен на все виды их продукции за последние два года, к тому же из-за факторов, которые не зависят от них: общие экономические факторы, включая увеличение ставки долгового финансирования.

Рост цен на вино в 2024 годуРост цен на вино в 2024 году
Рост цен на вино в 2024 году
Фото: 1MI

Кто еще может повысить стоимость напитков?

Другие винодельни, такие как «Кубань-Вино» и еще восемь предприятий, тоже хотят поднять цены на свои вина. Размер повышения будет от 1% до 35%. Некоторые компании, например «Цимлянские вина», обещают не сильно менять стоимость, чтобы удержать своих клиентов. Они могут это сделать благодаря своим большим производственным мощностям и виноградникам. Об изменениях также заявила и «Фанагория», планируя поднять стоимость только на некоторые напитки, компенсируя понижением цен на другие.

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#Ольга Харина#Общество#Цены#Повышение цен#Налог#18+#Рост цен на продукты#Рост цен
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