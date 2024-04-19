Рост цен на вино в мае: какие компании готовятся к повышению стоимости

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
После введения санкций со стороны Запада, российские власти также решили не оставаться в стороне и приняли решение с 1 мая повысить пошлины на импортное вино и акцизы в целом.
Это было сделано, чтобы защитить отечественных производителей и помочь развиваться винодельческой отрасли в России. Однако, по итогу увеличение налогов скажется не только на импорте, но и на отечественных винодельнях, которым придется установить более высокие цены на свои изделия.
Сейчас некоторые эксперты считают, что нужно пересмотреть существующий подход в области регулирования винодельческой отраслью в целом, так как нынешние действия могут привести к уменьшению спроса на вино в целом, поскольку потребители могут обратиться к альтернативным алкогольным напиткам.
«Абрау-Дюрсо» — первая компания, которая сообщила своим торговым посредникам и продавцам о поднятии своего ценового диапазона. Производимая ими продукция увеличится в цене на 7—35%, в зависимости от вида изделия.
Больше всего подорожают следующие напитки:
Ожидается повышение стоимости и в ряде безалкогольных продуктов:
По мнению компании, причина роста цен не только изменение акцизных ставок, но и подорожание материалов, комплектующих и транспортных расходов.
В компании подтвердили, что они собираются увеличить цены на свои напитки. Ольга Фирстова, директор по коммуникациям и связям с общественностью, сказала, что это будет первое увеличение цен на все виды их продукции за последние два года, к тому же из-за факторов, которые не зависят от них: общие экономические факторы, включая увеличение ставки долгового финансирования.
Другие винодельни, такие как «Кубань-Вино» и еще восемь предприятий, тоже хотят поднять цены на свои вина. Размер повышения будет от 1% до 35%. Некоторые компании, например «Цимлянские вина», обещают не сильно менять стоимость, чтобы удержать своих клиентов. Они могут это сделать благодаря своим большим производственным мощностям и виноградникам. Об изменениях также заявила и «Фанагория», планируя поднять стоимость только на некоторые напитки, компенсируя понижением цен на другие.