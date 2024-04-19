Рост цен на вино в мае: какие компании готовятся к повышению стоимости

Другие винодельни, такие как «Кубань-Вино» и еще восемь предприятий, тоже хотят поднять цены на свои вина. Размер повышения будет от 1% до 35%. Некоторые компании, например «Цимлянские вина», обещают не сильно менять стоимость, чтобы удержать своих клиентов. Они могут это сделать благодаря своим большим производственным мощностям и виноградникам. Об изменениях также заявила и «Фанагория», планируя поднять стоимость только на некоторые напитки, компенсируя понижением цен на другие.