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Рост цен

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2024
Подсолнечное масло дорожает в Башкирии
18 ноября, 10:23
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды
16 октября, 04:55
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Цены на автомобили упали в Уфе
4 октября, 07:10
Рост цен Башкирии интереснее ядерной войны
24 июля, 08:32
Почему цены на свеклу и картошку продолжают расти: что ожидать жителям Уфы?
16 июля, 20:44
Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%
16 июля, 09:11
Аномальная жара меняет цены на куриное и свиное мясо: чего ждать жителям Уфы?
11 июля, 12:46
Цены на квартиры в Уфе взлетели на 13%
Аналитики оценили динамику стоимости вторичного жилья в крупных городах России, сообщает «Циан».
25 июня, 11:19
Пасхальный кулич: лучшие рецепты, а также цены праздничного угощения
3 мая, 12:56
Рост цен на вино в мае: какие компании готовятся к повышению стоимости
19 апреля, 13:37
Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года
Данные статистики публикует Росстат.
3 января, 04:52
2023
В Башкирии с начала года подорожали автомобили, бензин и дизтопливо
Об этом свидетельствуют данные Башстата.
20 октября 2023, 05:09
«Уфа золотая»: как горожане отреагировали на резкий рост цен за проезд в автобусах
21 сентября 2023, 11:43

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