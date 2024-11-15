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Рост цен на продукты

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2024
Ценник на сливочное масло шокировал жителей Башкирии
15 ноября, 10:39
Почему цены на свеклу и картошку продолжают расти: что ожидать жителям Уфы?
16 июля, 20:44
Аномальная жара меняет цены на куриное и свиное мясо: чего ждать жителям Уфы?
11 июля, 12:46
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
Рост цен на вино в мае: какие компании готовятся к повышению стоимости
19 апреля, 13:37
Борщевой набор: в Башкирии подорожала капуста, но подешевела свекла
Актуальную статистику цен на продовольственные товары в магазинах республики публикует Башстат.
16 февраля, 03:42
Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года
Данные статистики публикует Росстат.
3 января, 04:52
2023
В Башкирии изменились цены на ряд продуктов
Данные статистики публикует Росстат.
7 ноября 2023, 03:21
В Башкирии резко подорожали помидоры и яйца
Об этом гласят данные Башстата за последнюю неделю.
20 октября 2023, 03:22
Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов
Данные статистики приводит портал «Продажи.РФ»
19 сентября 2023, 13:01
Нововведения Сбербанка, коронавирус и рост цен на продукты
Главные события 13 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
13 сентября 2023, 18:03

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