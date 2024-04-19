«Расчехляем запасы»: мартовская инфляция в Башкирии составила более 7 процентов

Аналитики Нацбанка Башкирии связывают снижение инфляции со стабилизацией цен на яйца и повышением урожайности тепличных хозяйств. Однако плодоовощная продукция подорожала на 9,47% (что всё равно в два раза меньше, чем в феврале).