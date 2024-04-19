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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Стал известен размер инфляции в Башкирии

«Расчехляем запасы»: мартовская инфляция в Башкирии составила более 7 процентов

19 апреля 2024, 05:14
Фото: mkset.ru

Стал известен размер инфляции в Башкирии

Стабилизация цен на яйца и открытые турецкие курорты позволили снизить инфляцию.

В Башкирии годовая инфляция в марте составила 7,3%. Об этом сообщает Национальный банк республики. Сильнее всего по сравнению с прошлогодними показателями подорожали продовольственные товары — на 7,52%. Следует отметить, что по сравнению с февралём годовая инфляция снизилась.

Аналитики Нацбанка Башкирии связывают снижение инфляции со стабилизацией цен на яйца и повышением урожайности тепличных хозяйств. Однако плодоовощная продукция подорожала на 9,47% (что всё равно в два раза меньше, чем в феврале).

Также эксперты считают, что к снижению цен привело то, что автодилеры начали избавляться от прошлогодних запасов товаров, а это привело к уменьшению интереса к подержанным автомобилям.

— Снижение спроса на перелеты внутри страны привело к замедлению роста цен на авиабилеты.

В пресс-релизе Национального банка также сообщается, что уровень инфляции в Башкирии оказался ниже, чем в ПФО (7,41%) и России (7,72%).

#Идэль Гумеров#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Цены#Инфляция
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