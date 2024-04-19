«Расчехляем запасы»: мартовская инфляция в Башкирии составила более 7 процентов

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Башкирии годовая инфляция в марте составила 7,3%. Об этом сообщает Национальный банк республики. Сильнее всего по сравнению с прошлогодними показателями подорожали продовольственные товары — на 7,52%. Следует отметить, что по сравнению с февралём годовая инфляция снизилась.
Аналитики Нацбанка Башкирии связывают снижение инфляции со стабилизацией цен на яйца и повышением урожайности тепличных хозяйств. Однако плодоовощная продукция подорожала на 9,47% (что всё равно в два раза меньше, чем в феврале).
Также эксперты считают, что к снижению цен привело то, что автодилеры начали избавляться от прошлогодних запасов товаров, а это привело к уменьшению интереса к подержанным автомобилям.
— Снижение спроса на перелеты внутри страны привело к замедлению роста цен на авиабилеты.
В пресс-релизе Национального банка также сообщается, что уровень инфляции в Башкирии оказался ниже, чем в ПФО (7,41%) и России (7,72%).