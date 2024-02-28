Министр финансов Башкирии посетовала на печальный опыт накоплений у граждан

Как передаёт телеканал UTV, чиновница выступая на пресс-конференции в ИА «Башинформ», рассказала о финансовой грамотности населения. По её мнению, у жителей республики появилось недоверие к долгосрочным накоплениям. Основная причина, считает министр, кроется в печальном опыте к «трансформации» экономики»: