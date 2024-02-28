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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

Министр финансов Башкирии не довольна тем, что граждане тратят свои деньги

Министр финансов Башкирии посетовала на печальный опыт накоплений у граждан

28 февраля 2024, 04:53

Министр финансов Башкирии не довольна тем, что граждане тратят свои деньги

Странному отношению к деньгам способствовал печальный опыт 90-х и других «трансформаций экономики».

Лира Игтисамова, отвечающая в правительстве Республики Башкортостан за состояние финансов региона, раскритиковала поведение граждан по части отношения к сбережениям. По её мнению, люди предпочитают тратить деньги вместо их накопления.

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Как передаёт телеканал UTV, чиновница выступая на пресс-конференции в ИА «Башинформ», рассказала о финансовой грамотности населения. По её мнению, у жителей республики появилось недоверие к долгосрочным накоплениям. Основная причина, считает министр, кроется в печальном опыте к «трансформации» экономики»:

— Многие сбережения наших граждан, родителей, бабушек, дедушек потеряли свою стоимость. Учитывая этот печальный опыт, есть недоверие к долгосрочным накоплениям.

Чиновница считает, что граждан необходимо обучать «правильному сберегательному поведению». Она надеется, что люди научатся «грамотно копить».

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#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Игтисамова Лира Закуановна#Идэль Гумеров#Фиинансы
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