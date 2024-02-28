Министр финансов Башкирии посетовала на печальный опыт накоплений у граждан

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Лира Игтисамова, отвечающая в правительстве Республики Башкортостан за состояние финансов региона, раскритиковала поведение граждан по части отношения к сбережениям. По её мнению, люди предпочитают тратить деньги вместо их накопления.
Как передаёт телеканал UTV, чиновница выступая на пресс-конференции в ИА «Башинформ», рассказала о финансовой грамотности населения. По её мнению, у жителей республики появилось недоверие к долгосрочным накоплениям. Основная причина, считает министр, кроется в печальном опыте к «трансформации» экономики»:
— Многие сбережения наших граждан, родителей, бабушек, дедушек потеряли свою стоимость. Учитывая этот печальный опыт, есть недоверие к долгосрочным накоплениям.
Чиновница считает, что граждан необходимо обучать «правильному сберегательному поведению». Она надеется, что люди научатся «грамотно копить».