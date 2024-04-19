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Игтисамова Лира Закуановна

Игтисамова Лира Закуановна

Вид деятельности: министр финансов Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 15 июня 1977, г.Туймазы

Образование: Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет, аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Социальные сети

Резюме

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.

Биография

2002 - 2005

Экономист, главный экономист ООО «Центр недвижимости «Исмерита».

2005 - 2011

Главный специалист, ведущий консультант, главный консультант, советник, заведующий отделом администрации президента Республики Башкортостан.

2012 - 2018

Заместитель министра финансов Республики Башкортостан.

2018 - По настоящее время

Исполняющая обязанности министра финансов Республики Башкортостан.

Материалы СМИ

Из-за необходимости исполнения майских указов Путина, объем бюджетных ассигнований увеличен в 3,5 раза.

В этом году на исполнение майских указов президента России в Башкирии планируется направить в общей сложности до пяти миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на оплату работников, в том числе бюджетной сферы.

Выбрать дату
Апрель
Лира Игтисамова покинула пост министра финансов Башкирии
Пост исполняющей обязанности министра заняла Светлана Малинская. Рассказываем, что известно о ней.
19 апреля, 09:41
Февраль
Министр финансов Башкирии посетовала на печальный опыт накоплений у граждан
Странному отношению к деньгам способствовал печальный опыт 90-х и других «трансформаций экономики».
28 февраля, 04:53

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