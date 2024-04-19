Игтисамова Лира Закуановна

Вид деятельности: министр финансов Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 15 июня 1977, г.Туймазы
Образование: Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет, аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Финансовый университет при Правительстве РФ.
Заслуженный экономист Республики Башкортостан.
Экономист, главный экономист ООО «Центр недвижимости «Исмерита».
Главный специалист, ведущий консультант, главный консультант, советник, заведующий отделом администрации президента Республики Башкортостан.
Заместитель министра финансов Республики Башкортостан.
Исполняющая обязанности министра финансов Республики Башкортостан.
В этом году на исполнение майских указов президента России в Башкирии планируется направить в общей сложности до пяти миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на оплату работников, в том числе бюджетной сферы.