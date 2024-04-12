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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Напавший на полицейских мужчина в центре Уфы отрезал себе часть щеки

Напавший на полицейских мужчина в центре Уфы отрезал себе часть щеки

12 апреля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Правоохранители попытались ему помешать, но получили удар ножом, сообщает телеграм-канал SHOT.

Как сообщает тг-канал, перед нападением на полицейского в Уфе мужчина отрезал себе часть щеки, один из заметивших это сотрудников полиции попытался остановить его, но получил удар ножом. Кроме того, по данным SHOT, нападавший, находясь в неадекватном состоянии, разговаривал сам с собой.

Ранее Mkset сообщал, что мужчину удалось задержать. В настоящий момент ему оказывают медицинскую помощь. Отмечается, что от его действий пострадали двое сотрудников полиции — в ходе задержания им пришлось применить табельное оружие.

Инцидент произошел ранее сегодня на улице Карла Маркса. По одной из версий, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улице с ножом в руках.

Стрельба в центре Уфы: на полицейских напал мужчина с ножом
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