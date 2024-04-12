Напавший на полицейских мужчина в центре Уфы отрезал себе часть щеки

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Как сообщает тг-канал, перед нападением на полицейского в Уфе мужчина отрезал себе часть щеки, один из заметивших это сотрудников полиции попытался остановить его, но получил удар ножом. Кроме того, по данным SHOT, нападавший, находясь в неадекватном состоянии, разговаривал сам с собой.
Ранее Mkset сообщал, что мужчину удалось задержать. В настоящий момент ему оказывают медицинскую помощь. Отмечается, что от его действий пострадали двое сотрудников полиции — в ходе задержания им пришлось применить табельное оружие.
Инцидент произошел ранее сегодня на улице Карла Маркса. По одной из версий, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улице с ножом в руках.