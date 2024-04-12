Напавший на полицейских мужчина в центре Уфы отрезал себе часть щеки

Как сообщает тг-канал, перед нападением на полицейского в Уфе мужчина отрезал себе часть щеки, один из заметивших это сотрудников полиции попытался остановить его, но получил удар ножом. Кроме того, по данным SHOT, нападавший, находясь в неадекватном состоянии, разговаривал сам с собой.