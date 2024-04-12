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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:27

В Уфе на сотрудников полиции напал мужчина с ножом

Стрельба в центре Уфы: на полицейских напал мужчина с ножом

12 апреля 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Уфе на сотрудников полиции напал мужчина с ножом

Очевидцы заметили в центре города мужчину с ножом, о чем сообщили правоохранителям. Вскоре на улице раздались звуки выстрелов, сообщает телеграм-канал «Оперсводки РБ».

По информации тг-канала, На пересечении улиц К. Маркса и Чернышевского мужчина напал с оружием на двух сотрудников полиции. Злоумышленника удалось обезвредить. Отмечается, что в ходе задержания полицейские вынуждены были применить табельное оружие.

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В настоящий момент мужчина доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.

Отмечается, что злоумышленник мог находиться под действием наркотических веществ.

Напомним, ранее в сети появилось видео с места происшествия, где видно, как неизвестному мужчине, лежащему на земле, оказывают медицинскую помощь. При этом его удерживают несколько сотрудников полиции, а его лицо окровавлено — предположительно, на видео медики накладывают ему повязку.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Полиция#Нападение#МВД России
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