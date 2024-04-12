Стрельба в центре Уфы: на полицейских напал мужчина с ножом

Напомним, ранее в сети появилось видео с места происшествия, где видно, как неизвестному мужчине, лежащему на земле, оказывают медицинскую помощь. При этом его удерживают несколько сотрудников полиции, а его лицо окровавлено — предположительно, на видео медики накладывают ему повязку.