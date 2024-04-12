Стрельба в центре Уфы: на полицейских напал мужчина с ножом

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По информации тг-канала, На пересечении улиц К. Маркса и Чернышевского мужчина напал с оружием на двух сотрудников полиции. Злоумышленника удалось обезвредить. Отмечается, что в ходе задержания полицейские вынуждены были применить табельное оружие.
В настоящий момент мужчина доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.
Отмечается, что злоумышленник мог находиться под действием наркотических веществ.
Напомним, ранее в сети появилось видео с места происшествия, где видно, как неизвестному мужчине, лежащему на земле, оказывают медицинскую помощь. При этом его удерживают несколько сотрудников полиции, а его лицо окровавлено — предположительно, на видео медики накладывают ему повязку.