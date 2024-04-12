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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Башкирии начнет снижаться уровень степных и горных рек

В Башкирии начнет снижаться уровень степных и горных рек

12 апреля 2024, 07:26
Фото: PxHere
В МЧС Башкирии сообщили информацию о паводковой обстановке в регионе.

По данным спасателей, на малых степных реках наблюдается понижение уровней воды. Кроме того, горные реки, такие как Сим, Инзер и Ай, 13–14 апреля пройдут свои максимальные уровни.

Пик паводка на реках Белая и Уфа, как гласит сообщение МЧС, ожидается с 21 по 23 апреля.

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«Мониторинг паводковой обстановки, в том числе осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов. В Главном управлении работает оперативный штаб. Ситуация находится на круглосуточном контроле», — сообщили спасатели.
#Общество#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Половодье#Затопление
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