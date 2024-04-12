В Башкирии начнет снижаться уровень степных и горных рек

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По данным спасателей, на малых степных реках наблюдается понижение уровней воды. Кроме того, горные реки, такие как Сим, Инзер и Ай, 13–14 апреля пройдут свои максимальные уровни.
Пик паводка на реках Белая и Уфа, как гласит сообщение МЧС, ожидается с 21 по 23 апреля.
«Мониторинг паводковой обстановки, в том числе осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов. В Главном управлении работает оперативный штаб. Ситуация находится на круглосуточном контроле», — сообщили спасатели.