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Еда

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Ноябрь
«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой
8 ноября, 07:50
Шеф-повар Ивлев оценил бешбармак из Башкирии
5 ноября, 10:58
Массовое отравление в Уфе — что известно к этому часу
4 ноября, 18:28
Октябрь
Как хранить закваску: пошаговая инструкция
11 октября, 14:52
Уфимцы завтракают объедками
7 октября, 09:41
Сентябрь
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Татарская кухня оказалась вкуснее башкирской
25 сентября, 12:06
Сомнительные купаты и манты нашли в Уфе
19 сентября, 14:30
Фантомный сыр из Башкирии наводнил Поволжье
13 сентября, 16:28
Какая посуда лучше всего подходит для индукционной плиты?
12 сентября, 14:18
Тонны фантомной говядины нашли в Уфе
12 сентября, 05:28
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Август
Башкирию кормят неизвестно чем
27 августа, 08:27
«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44
В Башкирии подешевела треть еды
22 августа, 12:03
Башкирский мёд снова в центре внимания
14 августа, 07:26
KFC выселили из Уфы
В городе пытаются снизить раздражающий визуальный шум.
9 августа, 17:22
«Одно разочарование, к ценам вопрос»: реальные отзывы туристов о кафе в Уфе
2 августа, 09:54
Июль
Как выбрать арбуз без нитратов в июле: советы и хитрости
11 июля, 12:03
Окрошка в Уфе стоит ₽590
Корреспонденты Mkset нашли шокирующие стоимостью и внешним видом предложения сбить внутренний зной из-за летней жары в Уфе.
6 июля, 21:31

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