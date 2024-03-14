5 способов спасти неудачное тесто, чтобы блины легко отходили от сковороды

Попробовали махинации со сковородой, но это не помогло? Причина может быть и в тесте. Возможно, оно недостаточно расстоялось. Да, блинному тесту тоже порой нужен «отдых», как и дрожжевому. Поставьте миску с жидкостью на час в теплое место. За это время мука набухнет, впитает в себя жидкость, а тесто будет более эластичным. Порой достаточно и 15 минут, чтобы исправить ситуацию.



