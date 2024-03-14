5 способов спасти неудачное тесто, чтобы блины легко отходили от сковороды

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Процесс выпечки блинов и без того сложный и трудоемкий. Но испортить его может распространенная проблема, когда первые блины начинают рваться и прилипать к сковороде. Тут даже у самой опытной хозяйки может закончиться терпение.
Но не стоит сразу выливать неудачное тесто в унитаз. Можно попробовать исправить ситуацию с помощью небольших хитростей. Ведь на качество блинов влияет несколько факторов. Поэтому попробуйте сначала несколько эффективных способов.
Если вы привыкли печь блины на чугунной «бабушкиной» сковородке, причина может быть в ней. Этот материал более капризен, чем современный тефлон. Для начала нужно хорошо прогреть сковороду на сильном огне. Тесто могло прилипать и из-за того, что поверхность недостаточно горячая. Если это не помогло, прокалите посуду с солью — это поможет убрать загрязнения, которые мешают при снятии блина.
Попробовали махинации со сковородой, но это не помогло? Причина может быть и в тесте. Возможно, оно недостаточно расстоялось. Да, блинному тесту тоже порой нужен «отдых», как и дрожжевому. Поставьте миску с жидкостью на час в теплое место. За это время мука набухнет, впитает в себя жидкость, а тесто будет более эластичным. Порой достаточно и 15 минут, чтобы исправить ситуацию.
Если тесто по-прежнему жидкое, а блин сразу начинает рваться и подгорать, можно сделать его гуще с помощью муки. Вот только засыпать ее сразу не стоит — тогда будет полно комочков. Решить этот вопрос можно с помощью сита. Просто просеивайте небольшие порции муки прямо в тесто и тщательно промешивайте венчиком. Продолжайте добавлять смесь, пока не получится нужная консистенция.
Многие хозяйки считают, что яйца портят тесто — из-за них блины получатся резиновыми и жесткими. Однако именно этот ингредиент является связующим звеном и обеспечивает хорошую прожарку. Поэтому в экстренных случаях можно просто вбить в смесь еще парочку куриных яиц и позабыть о проблеме. А так можно вычислить идеальную рецептуру:
«Мой идеальный рецепт: на литр молока понадобится пять яиц и примерно 250-300 г муки. И это будет качественное тесто», — посоветовал Вячеслав Казаков, шеф-повар нео-бистро Hands.
Также стоит помнить, что блины — совсем не диетическое блюдо, поэтому растительное масло жалеть не стоит. Чтобы облегчить процесс выпекания, нужно смазывать сковороду перед каждым блином. А для тех, кто ленится это делать, можно применить хитрость и влить масло прямо в тесто. Тогда блины точно будут сниматься со сковородки!
И еще один небольшой секрет — яйца и молоко обязательно должны быть комнатной температуры, чтобы тесто получилось идеальным!