Постные блюда на ужин — 4 простейших и невероятно вкусных рецепта

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Во время Великого поста многие люди стараются ограничивать запрещенные продукты в своем рационе. И кажется, что в таком случае невозможно постоянно готовить разнообразные блюда. Особенно тяжело решить, что сделать на ужин — еда должна быть легкой, но при этом сытной и восполнить потребности по витаминам и минералам.
Но эти рецепты помогут вам накормить всю семью и при этом не «давиться» ужином. Даже в пост можно готовить вкусные блюда!
Не обязательно покупать в магазине свиной фарш, чтобы порадовать семью котлетами. Можно сделать их из гречки даже без яиц! Вам понадобится 200 грамм крупы, 1 большая луковица, 400 мл воды, 1 картофелина среднего размера, 4 столовые ложки манки, соль, перец и сушеный чеснок по вкусу.
Для начала нашинкуйте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем засыпьте гречку, залейте воду и отварите крупу до готовности. В остывшую гречку добавьте очищенный тертый картофель, манку и специи. Из фарша слепите котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте с каждой стороны по 4-5 минут до хрустящей корочки.
Идеальным вариантом для ужина станет перловая крупа с овощами в горшочках. Вы и не заметите, что в блюде нет ни грамма мяса. Вам потребуется: 300 грамм любых грибов, 1 стакан перловой крупы, 1 морковь, 1 луковица, растительное масло, соль и специи по вкусу.
Перловку заранее замочите, а затем хорошо промойте. А пока нашинкуйте овощи и обжарьте на растительном масле вместе с солью и специями. Затем засыпьте перловку и немного потушите вместе с зажаркой. Разложите массу по горшочкам на 2/3, влейте воду на высоту 2 сантиметра от крупы.
Поставьте все в духовку, разогретую до 220 градусов и дождитесь закипания. Уменьшите огонь до 180 градусов и оставьте томиться еще на час.
Сделать ужин в итальянском стиле поможет этот простейший рецепт. И без мяса это блюдо будет ничуть не хуже классической «Болоньезе». Вам понадобится 300 грамм макарон, 1 болгарский перец, 1 баклажан, 2 помидора, 15 маслин, зелень, специи и растительное масло.
Нарежьте овощи, на растительном масле обжарьте сначала кубики баклажанов до полуготовности, добавьте перец, помидоры и специи. Одновременно с этим вскипятите воду и отварите пасту. В тушеные овощи выложите макароны, немного потомите, чтобы все ингредиенты пропитались соком. Украсьте сверху зеленью и подавайте к столу!
И конечно, нельзя забывать о простейшем, но невероятно вкусном блюде — картофеле по-деревенски. Готовить его очень просто, а продуктов потребуется минимум.
На килограмм очищенного картофеля используйте 3 зубчика чеснока, 1/3 сушеной паприки, 2 чайные ложки сушеной зелени (кавказские или прованские травы) и растительное масло.
Картофель нарежьте дольками, засыпьте специи, влейте растительное масло и тертый чеснок. Тщательно перемешайте, выложите на пергамент и выпекайте в духовке 40 минут до появления золотистой корочки.