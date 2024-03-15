Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых ПП-рецепта десертов

Диеты уже давно перестали быть серьезным испытанием для силы волы и терпения. Даже от сладкого отказываться не придется, ведь десерты можно сделать полезными для здоровья и вкусными. А самое главное, что для этого вам не придется покупать в магазине дорогостоящие ингредиенты!