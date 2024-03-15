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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых ПП-рецепта десертов

Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых ПП-рецепта десертов

15 марта 2024, 16:29
Фото: 1MI
Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых ПП-рецепта десертов

Эндокринолог дал совет, какие сладости нужно покупать, чтобы они были полезные

Три полезных и вкусных рецепта десертов! Потребуется минимум усилий, а получится максимум удовольствия и пользы!

Диеты уже давно перестали быть серьезным испытанием для силы волы и терпения. Даже от сладкого отказываться не придется, ведь десерты можно сделать полезными для здоровья и вкусными. А самое главное, что для этого вам не придется покупать в магазине дорогостоящие ингредиенты!

Вот три ПП-рецепта, которые легко может повторить любая хозяйка. А продукты для них можно найти в любом холодильнике или купить в ближайшем супермаркете за сущие копейки.

Творожный десерт

Для этого лакомства вам потребуется пять минут свободного времени и немного терпения. Возьмите 10 г желатина и замочите его в 100 мл молока на полчаса. А пока займитесь основой — 200 г творога жирностью 5%, 100 мл молока и 1 г ванилина взбейте блендером.

Когда желатин набухнет, растопите его на водяной бане до полного растворения комочков. Затем смешайте обе массы, добавьте по вкусу сахарозаменитель и засыпьте кусочки фруктов, например, манго. Разлейте жидкость по формочкам и поставьте в холодильник до полного застывания. В 100 г десерта содержится всего 71 ккал!

Шоколадно-банановое мороженое

А этот рецепт вообще не потребует особых затрат и отлично подойдет любителям мороженого. Вот только такое лакомство точно не будет содержать никаких вредных добавок и большое количество сахара!

Фото: 1MI

Вам потребуется два спелых банана, 1,5 чайных ложки какао-порошка и 50 мл коровьего молока жирностью 3,2%. Также можно смело использовать растительные аналоги, например, миндальное или овсяное молоко. Все ингредиенты взбейте блендером до получения однородной массы.

Разложите десерт по креманкам и поставьте в морозилку. И уже через пару часов у вас будет готово ПП-мороженое!

Запеченные груши

А для этого рецепта вам понадобится духовка, но не пугайтесь — затраты по времени и усилиям минимальны. А результат вас точно порадует — нежный и вкус десерт придется по вкусу всем членам семьи.

Фото: Изображение Midjourney

Возьмите две груши, лучше брать сорт «конферец», разрежьте пополам и удалите сердцевину. Затем подготовьте начинку — 160 грамм сыра «рикотта», 30 г измельченных грецких орехов, ванильный экстракт и сахар по вкусу. Наполните лодочки из груш смесью, полейте сверху мед и посыпьте корицей.

Смажьте стеклянную или силиконовую форму сливочным маслом, выложите груши и отправьте в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Десерт лучше подавать теплым!

Мнение эксперта

Можно обратить внимание и на покупные сладости, который не приведут к лишнему весу и принесут здоровью только пользу.

«Пастила без добавленного сахара или желе из фруктов — прекрасные заменители привычных десертов. Обратите внимание на конфеты из сухофруктов с семенами, орешками, финиками, курагой и черносливом. Они содержат клетчатку», — посоветовал врач-эндокринолог Олег Ирышкин.
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#Общество#Эмилия Шпилева#Здоровый образ жизни#Здоровое питание#Диета
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