Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых ПП-рецепта десертов

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Диеты уже давно перестали быть серьезным испытанием для силы волы и терпения. Даже от сладкого отказываться не придется, ведь десерты можно сделать полезными для здоровья и вкусными. А самое главное, что для этого вам не придется покупать в магазине дорогостоящие ингредиенты!
Вот три ПП-рецепта, которые легко может повторить любая хозяйка. А продукты для них можно найти в любом холодильнике или купить в ближайшем супермаркете за сущие копейки.
Для этого лакомства вам потребуется пять минут свободного времени и немного терпения. Возьмите 10 г желатина и замочите его в 100 мл молока на полчаса. А пока займитесь основой — 200 г творога жирностью 5%, 100 мл молока и 1 г ванилина взбейте блендером.
Когда желатин набухнет, растопите его на водяной бане до полного растворения комочков. Затем смешайте обе массы, добавьте по вкусу сахарозаменитель и засыпьте кусочки фруктов, например, манго. Разлейте жидкость по формочкам и поставьте в холодильник до полного застывания. В 100 г десерта содержится всего 71 ккал!
А этот рецепт вообще не потребует особых затрат и отлично подойдет любителям мороженого. Вот только такое лакомство точно не будет содержать никаких вредных добавок и большое количество сахара!
Вам потребуется два спелых банана, 1,5 чайных ложки какао-порошка и 50 мл коровьего молока жирностью 3,2%. Также можно смело использовать растительные аналоги, например, миндальное или овсяное молоко. Все ингредиенты взбейте блендером до получения однородной массы.
Разложите десерт по креманкам и поставьте в морозилку. И уже через пару часов у вас будет готово ПП-мороженое!
А для этого рецепта вам понадобится духовка, но не пугайтесь — затраты по времени и усилиям минимальны. А результат вас точно порадует — нежный и вкус десерт придется по вкусу всем членам семьи.
Возьмите две груши, лучше брать сорт «конферец», разрежьте пополам и удалите сердцевину. Затем подготовьте начинку — 160 грамм сыра «рикотта», 30 г измельченных грецких орехов, ванильный экстракт и сахар по вкусу. Наполните лодочки из груш смесью, полейте сверху мед и посыпьте корицей.
Смажьте стеклянную или силиконовую форму сливочным маслом, выложите груши и отправьте в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Десерт лучше подавать теплым!
Можно обратить внимание и на покупные сладости, который не приведут к лишнему весу и принесут здоровью только пользу.
«Пастила без добавленного сахара или желе из фруктов — прекрасные заменители привычных десертов. Обратите внимание на конфеты из сухофруктов с семенами, орешками, финиками, курагой и черносливом. Они содержат клетчатку», — посоветовал врач-эндокринолог Олег Ирышкин.