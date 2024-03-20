«Думали, не выживет». В Башкирии родился поросенок с редкой мутацией

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В деревне Бишкаин Аургазинского района Башкирии родился многопалый поросенок — хрюша появилась на свет с двумя копытцами вместо одного, рассказали в издании «Аургазинский вестник». Семья Осиповых, в хозяйстве которых родилась необычная свинка, признаются: думали, что поросенок не выживет.
Животное появилось на свет еще 12 февраля, хозяева дали ему имя Дуняша, в шутку его уже называют «наш мутант». Аномалия, с которой появился поросенок на свет, передается генетически и на здоровье животного влияет редко — сейчас Дуня прекрасно чувствует себя и даже бегает.
«Выхаживали Дуняшу, поили молоком, теперь ей уже больше месяца. Несмотря на дефект, она даже бегает», — рассказывает Елена Осипова.