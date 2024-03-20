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Updated Сегодня, 06:24

В Башкирии родился поросенок-мутант

«Думали, не выживет». В Башкирии родился поросенок с редкой мутацией

20 марта 2024, 06:21
Фото: Аургазинский вестник

В Башкирии родился поросенок-мутант

Животное появилось на свет с редкой аномалией.

В деревне Бишкаин Аургазинского района Башкирии родился многопалый поросенок — хрюша появилась на свет с двумя копытцами вместо одного, рассказали в издании «Аургазинский вестник». Семья Осиповых, в хозяйстве которых родилась необычная свинка, признаются: думали, что поросенок не выживет.

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Животное появилось на свет еще 12 февраля, хозяева дали ему имя Дуняша, в шутку его уже называют «наш мутант». Аномалия, с которой появился поросенок на свет, передается генетически и на здоровье животного влияет редко — сейчас Дуня прекрасно чувствует себя и даже бегает.

«Выхаживали Дуняшу, поили молоком, теперь ей уже больше месяца. Несмотря на дефект, она даже бегает», — рассказывает Елена Осипова.
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#Общество#Башкирия#Уфа#Животные
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