«Думали, не выживет». В Башкирии родился поросенок с редкой мутацией

Животное появилось на свет еще 12 февраля, хозяева дали ему имя Дуняша, в шутку его уже называют «наш мутант». Аномалия, с которой появился поросенок на свет, передается генетически и на здоровье животного влияет редко — сейчас Дуня прекрасно чувствует себя и даже бегает.