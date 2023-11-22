Корова на льду: жертвами непогоды в Башкирии стали сотни домашних животных

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, местами ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Местами усиление ветра до 15-20 м/с.
От непогоды в республике уже пострадали домашние животные. Так, в соцсетях появились видео, на которых стадо баранов не может пересечь дорогу из-за образовавшейся там гололедицы. Животные «буксуют» и падают на проезжую часть.
Трудности возникли также и крупного рогатого скота. На другом видео в тг-канале «Уфа с огоньком» на льду распласталась корова, на том же видео уже другая корова, потеряв равновесие, буквально скатилась к воротам в дом.
Пользователи соцсетей отмечают, что наиболее достойно по заледеневшим дорогам прошли лошади. На кадрах видео животные переходят проезжую часть, забавно перебирая копытами.