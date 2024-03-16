Саванны, рэгдоллы и каракеты: самые дорогие кошки в Уфе

«Это Степан, за миллион долларов США я соглашусь распрощаться с этим маленьким проказником. Кот — отца, но если он все же вам приглянулся, отдам за миллион русских рублей. Наша семья будет грустить на Мальдивах, а вы порадуете себя подарком и перестанете чувствовать тяжесть купюр. Из плюсов: вы всегда будете рано вставать без будильника, из минусов: вы будете спать, когда будет спать Степан», — описывает продавец хвостатого.