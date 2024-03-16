Саванны, рэгдоллы и каракеты: самые дорогие кошки в Уфе

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Самой дорогостоящей породой в регионе оказались саванны. Эта африканская порода унаследовала от сервалов очень сильное и гибкое тело, при этом по характеру они ласковы и спокойны, хотя и недоверчивы к незнакомцам. За это сочетание экзотической красоты и домашнего характера их и полюбили. В Уфе за котят саванн просят до 250 тысяч рублей.
Многие хозяева ставят огромные цены на кошек просто для привлечения внимания или в качестве шутки. Так, например, всего за семь с половиной миллионов рублей уфимец готов распрощаться с шотландской вислоухой, «свободно, но с акцентом» говорящей на английском языке.
Еще один хозяин из Стерлитамака просит миллион рублей за беспородного кота Степана.
«Это Степан, за миллион долларов США я соглашусь распрощаться с этим маленьким проказником. Кот — отца, но если он все же вам приглянулся, отдам за миллион русских рублей. Наша семья будет грустить на Мальдивах, а вы порадуете себя подарком и перестанете чувствовать тяжесть купюр. Из плюсов: вы всегда будете рано вставать без будильника, из минусов: вы будете спать, когда будет спать Степан», — описывает продавец хвостатого.
После саванн по цене в Уфе идет рэгдолл. По словам хозяина, мальчика привезли в Башкирию из Турции из-за закрытия питомника. За представителя этой величавой породы просят 180 тысяч рублей. Рэгдоллы отличаются своей невозмутимостью и расслабленностью. При этом они все же не любят оставаться без внимания хозяина и очень привязаны к человеку, за что заслужили прозвище «кошки-щенка».
За ту же цену в 180 тысяч рублей в Уфе предлагают взять представителя еще одной экзотической породы — двухлетнего каракета. Этот гибрид кошки и дикого каракала отличается удивительной внешностью и куда более мягким, чем у их африканских предков, характером.
Чистокровных азиатских леопардовых котов в Уфе можно купить за 147 тысяч рублей. Такие котики по характеру довольно независимы и в то же время ласковы с хозяином, если ему удастся завоевать их доверие. Как и многие другие экзотические породы, они достаточно прихотливы в содержании, держать дома их сможет не каждый.
Замыкают пятерку британские шиншиллы. За котят в Уфе просят до 80 тысяч рублей. Шиншилл описывают как спокойных, преданных и любящих кошек. Они привередливы в питании и требуют особого ухода: чтобы здоровье домашнего любимчика было в порядке, специалисты рекомендуют вычесывать их шерсть раз в день.