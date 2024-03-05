Эксперт рассказала о преимуществах кастрации и стерилизации животных

Как сообщает pravda.ru, защитники животных часто выступают с критикой против сторонников стерилизации и кастрации домашних животных. По их мнению, такие меры являются жестокими. При этом, некастрированные коты могут метить территорию, а нестерилизованные кошки могут принести котят после прогулки. Ветеринар Лилия Лисичкина и другие ветеринары называют кастрацию и стерилизацию домашних животных необходимой мерой, которая обеспечивает спокойную жизнь не только самим питомцам, но и их хозяевам.