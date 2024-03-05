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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Эксперт рассказала о преимуществах кастрации и стерилизации животных

Эксперт рассказала о преимуществах кастрации и стерилизации животных

5 марта 2024, 14:07
Фото: 1MI
Ветеринар Лилия Лисичкина назвала преимущества стерилизации и кастрации домашних животных.

Как сообщает pravda.ru, защитники животных часто выступают с критикой против сторонников стерилизации и кастрации домашних животных. По их мнению, такие меры являются жестокими. При этом, некастрированные коты могут метить территорию, а нестерилизованные кошки могут принести котят после прогулки. Ветеринар Лилия Лисичкина и другие ветеринары называют кастрацию и стерилизацию домашних животных необходимой мерой, которая обеспечивает спокойную жизнь не только самим питомцам, но и их хозяевам.

По словам эксперта Лисичкиной, такие операции также защищают котов и кошек от разных болезней, в том числе онкологических заболеваний. Кроме этого, кастрация и стерилизация способствуют снижению возбудимости и агрессивности у животных, значительно улучшая их поведение и повышая обучаемость. Специалисты рекомендуют проводить такие операции, когда домашнему животному исполняется полгода, однако здесь нужно учитывать и особенности породы питомца.

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