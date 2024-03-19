Охотничий инспектор из Башкирии поделился необычным видео

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Диких животных вновь заметили в Башкирии. Так, в Дюртюлинском районе республики охотничий инспектор встретил семью лосей, о чем рассказал в соцсетях.
На опубликованных кадров видно, как стадо из нескольких особей бежит по лесной опушке.
Напомним, с приходом весны в Башкирии участились случаи, когда дикие животные покидали пределы лесов. Так, В Уфе за минувшие несколько недель несколько раз замечали косуль — в окрестностях сквера Маяковского и Гостиного двора.
Также в прошлом году в Уфе произошло «лосиное нашествие». Лесных обитателей замечали в разных частях города. Причину их «нашествия» в Уфу назвал ученый Анатолий Яковлев.