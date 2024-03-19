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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Стаю диких лосей заметили в Башкирии

Охотничий инспектор из Башкирии поделился необычным видео

19 марта 2024, 04:34

Стаю диких лосей заметили в Башкирии

Видео из Дюртюлинского района республики обсуждают в соцсетях.

Диких животных вновь заметили в Башкирии. Так, в Дюртюлинском районе республики охотничий инспектор встретил семью лосей, о чем рассказал в соцсетях.

На опубликованных кадров видно, как стадо из нескольких особей бежит по лесной опушке.

Напомним, с приходом весны в Башкирии участились случаи, когда дикие животные покидали пределы лесов. Так, В Уфе за минувшие несколько недель несколько раз замечали косуль — в окрестностях сквера Маяковского и Гостиного двора.

Также в прошлом году в Уфе произошло «лосиное нашествие». Лесных обитателей замечали в разных частях города. Причину их «нашествия» в Уфу назвал ученый Анатолий Яковлев.

#Общество#Город#Видео#Животные#Азамат Нухов#Дикие животные
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