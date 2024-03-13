Дикое животное заметили у элитного дома в центре Уфы

Напомним, это не первый случай, когда дикие животные покидают привычные месте обитания и приходят в населенные пункты. Так, детеныша косули заметили в парке «Волна» в Демском районе. Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться — на помощь ему пришли спасатели Госкомитета по ЧС. Также ранее в Уфе заметили лосей, невозмутимо пересекавших проезжую часть улицы Менделеева.