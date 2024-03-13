Дикое животное заметили у элитного дома в центре Уфы

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Жители Уфы заметили косулю, бегавшую в окрестностях клубного дома «Соты» по улице Цюрупы. На кадрах животное осматривает придомовые территории, перебегает через проезжую часть и оказывается в сквере Маяковского — неподалеку от дома.
— Этим утром мы устроили слежку за косулей. Как ты вообще тут оказалась. Маленький ведь еще даже какой-то. Из какого леса ты прибежал? — комментирует голос за кадром.
Напомним, это не первый случай, когда дикие животные покидают привычные месте обитания и приходят в населенные пункты. Так, детеныша косули заметили в парке «Волна» в Демском районе. Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться — на помощь ему пришли спасатели Госкомитета по ЧС. Также ранее в Уфе заметили лосей, невозмутимо пересекавших проезжую часть улицы Менделеева.