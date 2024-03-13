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Дикую косулю заметили жители Уфы на улице Цюрупы

Дикое животное заметили у элитного дома в центре Уфы

13 марта 2024, 05:27
Фото: 1MI

Дикую косулю заметили жители Уфы на улице Цюрупы

С территории дома животное вскоре переместилось в сквер имени Маяковского.

Жители Уфы заметили косулю, бегавшую в окрестностях клубного дома «Соты» по улице Цюрупы. На кадрах животное осматривает придомовые территории, перебегает через проезжую часть и оказывается в сквере Маяковского — неподалеку от дома.

Видео: «Моя Уфа"/ Telegram

— Этим утром мы устроили слежку за косулей. Как ты вообще тут оказалась. Маленький ведь еще даже какой-то. Из какого леса ты прибежал? — комментирует голос за кадром.

Напомним, это не первый случай, когда дикие животные покидают привычные месте обитания и приходят в населенные пункты. Так, детеныша косули заметили в парке «Волна» в Демском районе. Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться — на помощь ему пришли спасатели Госкомитета по ЧС. Также ранее в Уфе заметили лосей, невозмутимо пересекавших проезжую часть улицы Менделеева.

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