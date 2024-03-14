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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В оранжерее ботанического сада Уфы расцвели крупноцветковые магнолии

В Уфе расцвели магнолии

14 марта 2024, 05:25
Фото: Оранжерея ботанического сада Уфа/ VK.com

В оранжерее ботанического сада Уфы расцвели крупноцветковые магнолии

Несмотря на красивый внешний вид и приятный аромат, заметить цветы среди густой листвы тропических деревьев не так-то просто, отмечают в оранжерее.

Крупноцветковая магнолия распустилась в оранжерее ботанического сада в Уфе. В условиях оранжереи Южно-Уральского ботанического сада-института растение культивируется с 1951 года.

Фото: Оранжерея ботанического сада Уфа/ VK.com

Как сообщили в оранжерее, в условиях дикой природы вечнозелёное дерево достигает до 30 метров в высоту и встречается на юго-востоке Северной Америки. Цветы дерева имеют тонкий и нежный аромат.

Напомним, ранее в лимонарии Уфы презентовали юбилейный лимон сорта «Салават». Плоды данного сорта лимонов, чей вес достигает до 1,8 кг, являются самими крупными среди представленных в лимонарии.

#Общество#Город#Уфа#Лимонарий#Азамат Нухов#Цветы#Растения
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