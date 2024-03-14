В Уфе расцвели магнолии

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Крупноцветковая магнолия распустилась в оранжерее ботанического сада в Уфе. В условиях оранжереи Южно-Уральского ботанического сада-института растение культивируется с 1951 года.
Как сообщили в оранжерее, в условиях дикой природы вечнозелёное дерево достигает до 30 метров в высоту и встречается на юго-востоке Северной Америки. Цветы дерева имеют тонкий и нежный аромат.
Напомним, ранее в лимонарии Уфы презентовали юбилейный лимон сорта «Салават». Плоды данного сорта лимонов, чей вес достигает до 1,8 кг, являются самими крупными среди представленных в лимонарии.