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Лимонарий

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2024
К юбилею Уфы в Башкирии вывели новый сорт цитруса
3 ноября, 05:07
В Уфе расцвели магнолии
Несмотря на красивый внешний вид и приятный аромат, заметить цветы среди густой листвы тропических деревьев не так-то просто, отмечают в оранжерее.
14 марта, 05:25
В Уфе презентовали самый большой в России лимон
22 февраля, 11:33
2017
В Уфе прошел митинг в защиту лимонария
21 октября 2017, 11:42
ГК «СУ-10» не отказалась от проекта застройки около лимонария в Уфе
25 мая 2017, 07:18
Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов
14 апреля 2017, 10:00

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