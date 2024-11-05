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Цветы

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Ноябрь
Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки
5 ноября, 09:28
Не делайте эти 5 ошибок, если хотите сохранить цикламен здоровым и красивым
2 ноября, 12:45
Садовод начал пересаживать фиалки только таким способом и они цветут пышными шапками
1 ноября, 11:31
Октябрь
Размножение замиокулькаса листом: быстрый метод без лишних сложностей
31 октября, 16:03
Как вырастить микрозелень почти бесплатно? Обзор способов без дорогих устройств
30 октября, 13:15
Как опытный садовод превратил унылый осенний сад в фейерверк красок
22 октября, 11:00
Теперь Декабрист шикарно цветет каждый сезон: ошибки, которые совершал каждый
18 октября, 16:23
Не оставляйте шансов на вымерзание: три способа сохранить хризантему мультифлору
18 октября, 12:28
Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
16 октября, 19:33
Бархатцы: тайное оружие для вашего огорода на осень
11 октября, 09:30
Полив комнатных растений: от засохших листьев к пышному цветению
11 октября, 09:16
Как сохранить луковичные растения зимой: секреты опытных садоводов
9 октября, 10:00
Деление, посадка и пересадка пионов: секреты осенней процедуры
8 октября, 11:31
В Уфе разорили сквер
8 октября, 05:12
Секреты успешной зимовки роз: как домашний фунгицид может изменить все
7 октября, 10:00
Как сделать сухоцветы, сохранив их яркость и форму
3 октября, 17:02
Сентябрь
Как подготовить пионы к зиме: шесть обязательных шагов для роскошного цветения летом
27 сентября, 07:57
Поливайте комнатные растения пивом: они зацветут и похорошеют!
26 сентября, 13:46
Фикус бенджамина: 5 золотых правил ухода для здорового растения
26 сентября, 12:52
Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде
19 сентября, 12:29

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