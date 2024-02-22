В Уфе презентовали самый большой в России лимон

В теплице лимонария растет порядка 1,3 тысячи лимонных деревьев, которые дают до 25 тонн урожая в год. Сорта лимонов «Урман», «Салават», «Лейсан» и цитронов «Уралтау» и «Зиля» учебно-опытного хозяйства внесены в Государственный реестр селекционных достижений.