В Уфе презентовали самый большой в России лимон

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Сегодня, 22 февраля, сотрудники уфимского лимонария презентовали новый сорт лимона «Салават». Как отмечают в мэрии, мероприятие приурочено к грядущему празднованию 450-летия башкирской столицы.
Замглавы администрации Агарагим Кагиргаджиев заявил, что посещение уфимского лимонария планируется включить в программы визитов официальных делегаций.
В теплице лимонария растет порядка 1,3 тысячи лимонных деревьев, которые дают до 25 тонн урожая в год. Сорта лимонов «Урман», «Салават», «Лейсан» и цитронов «Уралтау» и «Зиля» учебно-опытного хозяйства внесены в Государственный реестр селекционных достижений.