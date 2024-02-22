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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В лимонарии Уфы презентовали юбилейный лимон сорта «Салават»

В Уфе презентовали самый большой в России лимон

22 февраля 2024, 11:33
Фото: Администрация Уфы

В лимонарии Уфы презентовали юбилейный лимон сорта «Салават»

Плоды данного сорта являются самими крупными среди представленных в лимонарии. Их вес достигает 1,8 кг, сообщила руководитель учреждения Фарида Садыкова.

Сегодня, 22 февраля, сотрудники уфимского лимонария презентовали новый сорт лимона «Салават». Как отмечают в мэрии, мероприятие приурочено к грядущему празднованию 450-летия башкирской столицы.

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Замглавы администрации Агарагим Кагиргаджиев заявил, что посещение уфимского лимонария планируется включить в программы визитов официальных делегаций.

В теплице лимонария растет порядка 1,3 тысячи лимонных деревьев, которые дают до 25 тонн урожая в год. Сорта лимонов «Урман», «Салават», «Лейсан» и цитронов «Уралтау» и «Зиля» учебно-опытного хозяйства внесены в Государственный реестр селекционных достижений.

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#Общество#Город#Уфа#Администрация Уфы#Лимонарий#Юбилей
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