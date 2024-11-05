mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Растения

Выбрать дату
Ноябрь
Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки
5 ноября, 09:28
Не делайте эти 5 ошибок, если хотите сохранить цикламен здоровым и красивым
2 ноября, 12:45
Садовод начал пересаживать фиалки только таким способом и они цветут пышными шапками
1 ноября, 11:31
Октябрь
Нестандартный прием от садоводов: как разбудить герань и подарить ей пышное цветение
28 октября, 13:16
Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины
24 октября, 09:44
Сентябрь
Поливайте комнатные растения пивом: они зацветут и похорошеют!
26 сентября, 13:46
Фикус бенджамина: 5 золотых правил ухода для здорового растения
26 сентября, 12:52
В Башкирии хотят сеять в шесть раз больше сои
14 сентября, 08:29
Август
Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта
29 августа, 09:19
Царь-лимон вырос в Башкирии
22 августа, 16:52
ТОП-10 крутых средств для защиты огорода, которые вы еще не пробовали
19 августа, 12:14
Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали
15 августа, 12:24
Не забудьте посадить в следующем году: топ-9 самых красивых растений для балкона
15 августа, 12:17
Топ-5 растений, которые нужно успеть размножить в августе
15 августа, 09:46
Какие цветы посадить в августе и сентябре: советы для идеального сада
13 августа, 11:28
Слизни атакуют Уфу
13 августа, 04:20
Июль
Уникальные феромоны создали в Уфе
Ученые нашли верный способ повышения привлекательности в Башкирии, сообщает Уфимский федеральный исследовательский центр РАН.
23 июля, 08:13
Советы для сада и огорода, которые должен знать каждый садовод
4 июля, 11:48
Треть Башкирии оккупирована прожорливым вредителем
4 июля, 11:19
Грибы зацвели в Башкирии
Кадрами редких живых организмов поделился в соцсетях Национальный парка «Башкирия».
4 июля, 08:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика