Во дворе жилого дома в Башкирии едва не похитили маленькую девочку

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Предположительно, инцидент произошел ранее в Стерлитамаке. Неизвестный мужчина с закрытым маской лицом попытался похитить маленькую девочку во дворах по улице Артема.
На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как злоумышленник преследует девочку и её старшего брата. Подойдя достаточно близко, мужчина хватает девочку за руку и пытается утащить, однако её брат вовремя успевает вмешаться. Мальчику удалось вырвать сестру из рук злоумышленника. Неизвестный после этого скрывается.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.