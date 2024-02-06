Во дворе жилого дома в Башкирии едва не похитили маленькую девочку

На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как злоумышленник преследует девочку и её старшего брата. Подойдя достаточно близко, мужчина хватает девочку за руку и пытается утащить, однако её брат вовремя успевает вмешаться. Мальчику удалось вырвать сестру из рук злоумышленника. Неизвестный после этого скрывается.