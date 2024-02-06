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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Башкирии неизвестный мужчина попытался похитить девочку во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома в Башкирии едва не похитили маленькую девочку

6 февраля 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Башкирии неизвестный мужчина попытался похитить девочку во дворе жилого дома

Видео с камер видеонаблюдения распространилось ранее по соцсетям.

Предположительно, инцидент произошел ранее в Стерлитамаке. Неизвестный мужчина с закрытым маской лицом попытался похитить маленькую девочку во дворах по улице Артема.

На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как злоумышленник преследует девочку и её старшего брата. Подойдя достаточно близко, мужчина хватает девочку за руку и пытается утащить, однако её брат вовремя успевает вмешаться. Мальчику удалось вырвать сестру из рук злоумышленника. Неизвестный после этого скрывается.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

#Происшествия#Новости Башкирии#Похищение ребенка#Азамат Нухов#МВД России
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