Напал с ножом: конфликт подростков в Уфе закончился похищением с требованием выкупа

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как установлено следствием, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Обвиняемый случайно встретил в магазине 16-летнего знакомого, с которым ранее у него был конфликт. Он попытался нанести последнему телесные повреждения, после чего, угрожая ножом, потребовал сесть в автомобиль своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.
Подросток взамен на свободу предложил обвиняемому деньги — 22 тысячи рублей. По версии МВД, обвиняемый сам стал требовать у потерепевшего деньги, которые могли бы «загладить его вину». Он связался со своей тётей, та, в свою очередь, сообщила о ситуации в правоохранительные органы.
«Полицейские обнаружили злоумышленника и его жертву на одной из улиц с. Михайловка. Когда подозреваемый заметил приближающихся сотрудников, он попытался скрыться. Вскоре подозреваемого доставили в территориальное подразделение Следственного комитета России, где в отношении него возбудили уголовное дело о похищении человека», — отметили в пресс-службе МВД по РБ.
При передаче денежных средств, обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. В последующем, он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном.
В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания его семьи, а также иные причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению. На время расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.