Напал с ножом: конфликт подростков в Уфе закончился похищением с требованием выкупа

Как установлено следствием, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Обвиняемый случайно встретил в магазине 16-летнего знакомого, с которым ранее у него был конфликт. Он попытался нанести последнему телесные повреждения, после чего, угрожая ножом, потребовал сесть в автомобиль своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.