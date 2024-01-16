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Житель Уфы похитил и требовал выкуп за 16-летнего подростка

Напал с ножом: конфликт подростков в Уфе закончился похищением с требованием выкупа

16 января 2024, 11:33
Фото: 1MI

Житель Уфы похитил и требовал выкуп за 16-летнего подростка

Подробности инцидента сообщили в пресс-службах МВД по РБ и регионального СК.

Как установлено следствием, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Обвиняемый случайно встретил в магазине 16-летнего знакомого, с которым ранее у него был конфликт. Он попытался нанести последнему телесные повреждения, после чего, угрожая ножом, потребовал сесть в автомобиль своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.

Подросток взамен на свободу предложил обвиняемому деньги — 22 тысячи рублей. По версии МВД, обвиняемый сам стал требовать у потерепевшего деньги, которые могли бы «загладить его вину». Он связался со своей тётей, та, в свою очередь, сообщила о ситуации в правоохранительные органы.

«Полицейские обнаружили злоумышленника и его жертву на одной из улиц с. Михайловка. Когда подозреваемый заметил приближающихся сотрудников, он попытался скрыться. Вскоре подозреваемого доставили в территориальное подразделение Следственного комитета России, где в отношении него возбудили уголовное дело о похищении человека»,  — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

При передаче денежных средств, обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. В последующем, он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном.

В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания его семьи, а также иные причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению. На время расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Новости Башкирии#Похищение ребенка#Азамат Нухов#Угроза#Похищение#МВД России
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