Две женщины из Башкирии похитили и избили предполагаемую любовницу отца

Под предлогом важного разговора, женщины выманили ее из дома, посадили в машину и похитили, против ее воли, на кладбище в г. Белебей. Там, в течение нескольких часов, они избивали ее и угрожали убийством. Затем, они вернули ее домой, где находился мужчина, чтобы продолжить дальнейшее разбирательство. Одна из злоумышленниц отобрала ее сотовый телефон, когда увидела, что потерпевшая пытается воспользоваться им. На место происшествия прибыли полицейские и остановили их. Подсудимые частично признали свою вину в совершении преступления.