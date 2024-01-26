Две женщины из Башкирии похитили и избили предполагаемую любовницу отца

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Белебеевский городской суд вынес приговор двум местным жительницам в возрасте 33 и 35 лет по четырем статьям УК. Женщины были признаны виновными в похищении человека, причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством и грабеже.
Следствие установило, что в январе 2021 года одна из женщин подозревала, что ее отец встречается с другой женщиной. Во время алкогольного употребления с родственницей, она предложила ей наказать предполагаемую изменщицу.
Под предлогом важного разговора, женщины выманили ее из дома, посадили в машину и похитили, против ее воли, на кладбище в г. Белебей. Там, в течение нескольких часов, они избивали ее и угрожали убийством. Затем, они вернули ее домой, где находился мужчина, чтобы продолжить дальнейшее разбирательство. Одна из злоумышленниц отобрала ее сотовый телефон, когда увидела, что потерпевшая пытается воспользоваться им. На место происшествия прибыли полицейские и остановили их. Подсудимые частично признали свою вину в совершении преступления.
Наказание в виде условного лишения свободы на сроки 6 лет 6 месяцев и 5 лет 6 месяцев с испытательным сроком на 4 года каждой было назначено судом. Кроме того, они должны выплатить компенсацию морального вреда на сумму 100 тыс. рублей пострадавшей.
Приговор не вступил в законную силу.