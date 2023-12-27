В Уфе похоронили мобилизованного, погибшего на СВО

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Уфе прошли похороны мобилизованного Василия Кожемяко, погибшего в ходе СВО. В церемонии прощания с сорокатрёхлетним сержантом участвовал глава администрации Дёмского района Антон Тарасов.
Василий Кожемяка родился в 1980 году. Окончив Уфимское училище искусств по специальности «духовые и ударные инструменты по классу „фагот“», поступил в Уфимский институт искусств.
По словам чиновника, боец воспитывался в семье ветерана битвы под Курском Петра Иванова, поэтому «Василий в числе первых отправился на защиту рубежей нашей страны». В траурной церемонии принял участие депутат Курултая Дмитрий Гилимьянов, гендиректор «Дортрансстроя» — одного из крупнейших получателей госконтрактов в Башкирии. Фирмой владеет Ильгиз Валиуллин, в 2022 году попавший в число самых богатых людей республики.
Антон Тарасов заявил, что гибель военнослужащего — «это тяжелая потеря для всех нас».
Недавно ряды бойцов в зоне проведения СВО пополнил бывший главврач уфимской больницы.