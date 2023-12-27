В Уфе похоронили мобилизованного, погибшего на СВО

По словам чиновника, боец воспитывался в семье ветерана битвы под Курском Петра Иванова, поэтому «Василий в числе первых отправился на защиту рубежей нашей страны». В траурной церемонии принял участие депутат Курултая Дмитрий Гилимьянов, гендиректор «Дортрансстроя» — одного из крупнейших получателей госконтрактов в Башкирии. Фирмой владеет Ильгиз Валиуллин, в 2022 году попавший в число самых богатых людей республики.