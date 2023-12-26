«Профессиональный долг»: главврач из Уфы теперь спасает бойцов на зоне СВО

Из сообщения пресс-службы Минздрава РБ стало известно, что в составе башкирского медицинского отряда, активно функционирующего в районе специальной военной операции, задействованы медработники различных специализаций. В городе Красный Луч, который находится на территории Луганской Народной Республики, врачи из 18-й смены нашей республики оказывают необходимую медицинскую поддержку гражданскому населению. С марта прошлого года было проведено более 90 тыс. обследований и принято 117 тыс. пациентов.