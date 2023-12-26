«Профессиональный долг»: главврач из Уфы теперь спасает бойцов на зоне СВО

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В медицинские ряды военного госпиталя, расположенного в зоне проведения специальной военной операции, вступил бывший главврач городской больницы №8 из Уфы, Руслан Гараев. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ в ноябре этого года. Теперь он отвечает за восстановление травмированных солдат, предоставляя им необходимую медицинскую помощь.
«Чаще сталкиваемся с осколочными ранениями, последствиями взрывов. Времени на эмоции нет, нужно действовать профессионально.», — отметил Руслан Ралифович.
Из сообщения пресс-службы Минздрава РБ стало известно, что в составе башкирского медицинского отряда, активно функционирующего в районе специальной военной операции, задействованы медработники различных специализаций. В городе Красный Луч, который находится на территории Луганской Народной Республики, врачи из 18-й смены нашей республики оказывают необходимую медицинскую поддержку гражданскому населению. С марта прошлого года было проведено более 90 тыс. обследований и принято 117 тыс. пациентов.
В ведомстве подчёркивают, что республика гордится медработниками, которые смело спасают жизни и здоровье в тылу и на передовой.