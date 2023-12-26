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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Башкирии хирург отправился в зону СВО помогать раненым

«Профессиональный долг»: главврач из Уфы теперь спасает бойцов на зоне СВО

26 декабря 2023, 12:22
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Башкирии хирург отправился в зону СВО помогать раненым

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РБ

В медицинские ряды военного госпиталя, расположенного в зоне проведения специальной военной операции, вступил бывший главврач городской больницы №8 из Уфы, Руслан Гараев. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ в ноябре этого года. Теперь он отвечает за восстановление травмированных солдат, предоставляя им необходимую медицинскую помощь.

«Чаще сталкиваемся с осколочными ранениями, последствиями взрывов. Времени на эмоции нет, нужно действовать профессионально.», — отметил Руслан Ралифович.

Из сообщения пресс-службы Минздрава РБ стало известно, что в составе башкирского медицинского отряда, активно функционирующего в районе специальной военной операции, задействованы медработники различных специализаций. В городе Красный Луч, который находится на территории Луганской Народной Республики, врачи из 18-й смены нашей республики оказывают необходимую медицинскую поддержку гражданскому населению. С марта прошлого года было проведено более 90 тыс. обследований и принято 117 тыс. пациентов.

В ведомстве подчёркивают, что республика гордится медработниками, которые смело спасают жизни и здоровье в тылу и на передовой.

#Общество#Башкирия#Врач#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Виалина Ахсанова
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