Ремонт 200 метров улицы в центре Уфы обойдётся в 70 млн рублей

Власти Уфы заключили контракт на ремонт участка улицы Коммунистической от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Работы будут проведены в рамках проекта «Ремонт ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Революционной, ул. Пушкина от ул. Цюрупы до ул. Аксакова, ул. Коммунистическая от ул. Дорофеева до ул. Аксакова в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан».