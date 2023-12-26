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В Уфе отремонтируют участок улицы Коммунистической

Ремонт 200 метров улицы в центре Уфы обойдётся в 70 млн рублей

26 декабря 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Уфе отремонтируют участок улицы Коммунистической

Контракт получила фирма, принадлежащая одному из богатейших бизнесменов республики.

Власти Уфы заключили контракт на ремонт участка улицы Коммунистической от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Работы будут проведены в рамках проекта «Ремонт ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Революционной, ул. Пушкина от ул. Цюрупы до ул. Аксакова, ул. Коммунистическая от ул. Дорофеева до ул. Аксакова в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Подрядчиком работ выступит ООО «Дортрансстрой», который 4 днями ранее получил многомиллионный контракт на ремонт Затонского шоссе. Фирмой владеет Ильгиз Валиуллин, в 2022 году попавший топ-50 самых богатых предпринимателей.

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Подрядная организация должна будет обустроить дорогу, установить новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку, установить делиниаторы (разделители дорожных участков), бордюры, гранитную плитку вместо брусчатки. От улицы Ленина до улицы Карла Маркса должно появиться новое электроосвещение.

Ремонт улицы длиной 195,76 метров обойдётся в 70,088 млн рублей. Из них 67,985 млн рублей оплатит бюджет Башкирии, оставшуюся сумму — городской бюджет.

Работы должны начаться 15 мая, а закончиться 30 августа 2024 года.

Сегодня стало известно, что антимонопольная служба выявила нарушении при заключении контракта уфимскими властями. Речь идёт о 159,5 млн рублей.

#Город#Уфа#Дороги#Госзакупки#Идэль Гумеров
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