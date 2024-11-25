mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Похороны участников СВО

Выбрать дату
Ноябрь
Марс из Башкирии героически погиб на СВО
25 ноября, 07:40
Сентябрь
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Август
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
Июль
Рядовой из Башкирии погиб на СВО
Уроженца Республики Башкортостан похоронили спустя год после подписания контракта с Минобороны, сообщил и. о. главы администрации Салаватского района Артур Рундау.
20 июля, 08:42
Май
Башкирия оплакивает героя СВО, Рустама Зарипова
Администрация Салаватского района с прискорбием сообщает о гибели уроженца района Рустама Зарипова.
22 мая, 11:47
Азат Самигуллин из Башкирии отдал жизнь за Родину на СВО
В Салаватском районе состоялась прощальная церемония с погибшим военнослужащим Азатом Самигуллиным.
22 мая, 11:09
Апрель
В Башкирии попрощаются с бойцами, погибшими на СВО
23 апреля, 13:23
С мобилизованным из Башкирии попрощались в городе Туймазы
Ранее уроженец Шаранского района трудился в Заполярье.
21 апреля, 07:48
Мобилизованный радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО
У сорокадвухлетнего бойца осталась дочь.
21 апреля, 04:29
Предприниматель и спортсмен из Башкирии погиб на СВО
Мужчина открыл бизнес по ремонту и отделке жилья, а до этого работал охранником.
19 апреля, 07:45
Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО
Мужчина был назначен на новую должность в сентябре 2022 года, но вскоре был мобилизован.
17 апреля, 10:47
В Белорецком районе Башкирии попрощались с земляком
14 апреля, 08:33
Ефрейтор из Башкирии Павел Буторин погиб в ходе СВО
Церемония прощания с погибшим прошла 11 апреля в Доме культуры села Амзя, сообщили в администрации Нефтекамска.
12 апреля, 10:29
Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года
5 апреля, 04:28
Два жителя Башкирии из разных районов погибли на СВО
3 апреля, 07:48
Выпускник нефтяного техникума из Башкирии погиб на СВО
Мужчина работал в правоохранительной сфере и в строительстве.
2 апреля, 11:35
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Айратом Аллабердиным
Траурная церемония прошла в понедельник, 1 апреля, в Салаватском районе, сообщил глава администрации муниципалитета Марс Кашапов.
2 апреля, 04:36
Март
На СВО погиб боец спецназа ГРУ из Башкирии
После окончания колледжа он отправился служить в Чечню, а затем работал в органах правопорядка.
31 марта, 10:58
62-летний электрогазосварщик из Башкирии погиб на СВО
Наиль Зиннатов в августе 2023 года подписал контракт с министерством обороны.
31 марта, 06:27
Эксклюзив. Строил Ленинградскую АЭС-2, погиб под Авдеевкой: как прошли похороны бойца СВО из Уфы
Репортаж корреспондента Mkset.ru о том, как в маленькой марийской деревне прошла церемония прощания с Андреем Изибаевым.
30 марта, 05:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика