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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 10:07

В Уфе избрали меру пресечения мужчине, напавшему на 81-летнюю пенсионерку

В Уфе избрали меру пресечения мужчине, напавшему на 81-летнюю пенсионерку

11 декабря 2023, 09:51
Фото: 1MI
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры Советского района г. Уфы суд избрал в отношении уфимца, напавшего на пожилую женщину, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвиняется в нанесении на ул. Братьев Кадомцевых г. Уфы 81-летней женщине черепно-мозговой травмы, повлекшей ее смерть.

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Напомним, несколькими днями ранее в соцсетях распространилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как неизвестный мужчина ударил пожилую женщину во дворе жилого дома по улице братьев Кадомцевых. По предварительной информации, мужчина нанес ей удар кастетом, однако по данным источника UFA1.RU, мужчина зажал в руке складной нож — для усиления удара. От полученных в результате нападения травм женщина скончалась в больнице.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подчеркивается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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