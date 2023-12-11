Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По информации издания, напавший ранее на пенсионерку уфимец состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
— У него с психикой проблемы, на учете стоит у психиатра, он сам рассказывал, — сообщил источник UFA1.RU.
Несколькими днями ранее в соцсетях распространилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как неизвестный мужчина ударил пожилую женщину во дворе жилого дома по улице братьев Кадомцевых. По предварительной информации, мужчина нанес ей удар кастетом, однако по данным источника UFA1.RU, мужчина зажал в руке складной нож — для усиления удара. От полученных в результате нападения травм женщина скончалась в больнице.
По словам источника издания, мотивом для совершения нападения послужило негативное эмоциональное состояние мужчины, якобы он был обижен на кого-то и решил выместить злость на случайной прохожей.
В настоящий момент подозреваемый задержан по месту жительства в микрорайоне Сипайлово. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, он подозревается в совершении серии преступлений, включающих нанесение смертельной черепно-мозговой травмы 81-летней женщине.