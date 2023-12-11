Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе

Несколькими днями ранее в соцсетях распространилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как неизвестный мужчина ударил пожилую женщину во дворе жилого дома по улице братьев Кадомцевых. По предварительной информации, мужчина нанес ей удар кастетом, однако по данным источника UFA1.RU, мужчина зажал в руке складной нож — для усиления удара. От полученных в результате нападения травм женщина скончалась в больнице.