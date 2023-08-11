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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:49

Названы критерии отбора во второй батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии

Названы критерии отбора во второй батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии

11 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
О формировании второго батальона днем ранее заявил полковник МВД в отставке Артур Юмагужин.

Так, среди требований к желающим вступить во второй батальон имени Салавата Юлаева: возраст не выше 55 лет и хорошая физическая форма.

Напомним, что о формировании второго батальона имени национального героя Башкортостана стало известно днем ранее, 10 августа. Как сообщили в соцсетях батальона, каждый день в общественный штаб «поступают звонки от добровольцев желающих попасть в батальон», однако принять большое количество желающих там не могли.

#Новости Башкирии#Общество#Город#СВО#Участники СВО#Военнослужащий
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