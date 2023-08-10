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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:43

В Башкирии заявили о формировании второго батальона имени Салавата Юлаева

В Башкирии заявили о формировании второго батальона имени Салавата Юлаева

10 августа 2023, 05:22
Фото: 1MI
О создании второго батальона заявили в соцсетях Башкирского батальона имени Салавата Юлаева

Первый батальон имени Салавата Юлаева был создан в Башкирии в октябре прошлого года и по сей день выполняет поставленные перед ним задачи в зоне СВО. Как отмечают в сообществе, каждый день в общественный штаб «поступают звонки от добровольцев желающих попасть в батальон», однако принять большое количество желающих там не могли.

Второй батальон, о создании которого заявили в сообществе, будет также действовать в структуре войск национальной гвардии.

Желающим вступить необходимо явиться по адресу: г. Уфа, Бульвар Славы, 6. Среди требований к желающим: хорошая физическая подготовка и возраст до 55 лет.

#Новости Башкирии#Общество#СВО#Участники СВО#Военнослужащий
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