В Башкирии заявили о формировании второго батальона имени Салавата Юлаева

Первый батальон имени Салавата Юлаева был создан в Башкирии в октябре прошлого года и по сей день выполняет поставленные перед ним задачи в зоне СВО. Как отмечают в сообществе, каждый день в общественный штаб «поступают звонки от добровольцев желающих попасть в батальон», однако принять большое количество желающих там не могли.