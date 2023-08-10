В Башкирии заявили о формировании второго батальона имени Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Первый батальон имени Салавата Юлаева был создан в Башкирии в октябре прошлого года и по сей день выполняет поставленные перед ним задачи в зоне СВО. Как отмечают в сообществе, каждый день в общественный штаб «поступают звонки от добровольцев желающих попасть в батальон», однако принять большое количество желающих там не могли.
Второй батальон, о создании которого заявили в сообществе, будет также действовать в структуре войск национальной гвардии.
Желающим вступить необходимо явиться по адресу: г. Уфа, Бульвар Славы, 6. Среди требований к желающим: хорошая физическая подготовка и возраст до 55 лет.