Многодетным семьям Башкирии компенсируют почти полмиллиона рублей за ипотеку

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Погасить ипотеку многодетным семьям Башкирии станет проще. Мера поддержки действует для тех многодетных, где третий или же последующий малыш родился после наступления 2019 года, с его первого дня.
Таким семьям будет полагаться выплата в размере 450 тысяч рублей, которая однако может поступить лишь через банк, в котором семья брала ипотеку.
Есть два способа получить столь существенное подспорье и снизить кредитную нагрузку на семью. Либо обратиться в банк с заявлением и документами, либо же заполнить специальную форму на портале Госуслуг.