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Многодетным семьям Башкирии компенсируют почти полмиллиона рублей за ипотеку

18 июля 2023, 14:00
Фото: Midjourney

Некоторым многодетным семьям в Башкирии погасят ипотеку на 450 тысяч рублей

О новой мере поддержки многодетных семьей федцентром сообщила министр труда Башкирии Ленара Иванова 18 июля.
Сюжет
Дети

Погасить ипотеку многодетным семьям Башкирии станет проще. Мера поддержки действует для тех многодетных, где третий или же последующий малыш родился после наступления 2019 года, с его первого дня.

Таким семьям будет полагаться выплата в размере 450 тысяч рублей, которая однако может поступить лишь через банк, в котором семья брала ипотеку.

Есть два способа получить столь существенное подспорье и снизить кредитную нагрузку на семью. Либо обратиться в банк с заявлением и документами, либо же заполнить специальную форму на портале Госуслуг.

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#Новости Башкирии#Дети#Многодетные семьи#Ипотека#Банк#Общество#Башкортостан#Ирина Деревянчук
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