mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Изображение материала

Курултай Башкирии учел мнение патриарха Кирилла и доработал громкий закон о чайлдфри

20 июня 2023, 05:49
Фото: 1MI

Законопроект о запрете идеологии чайлдфри доработали в Курултае и отправили в Госдуму

Ранее партиарх Кирилл напомнил, что сознательно от детей отказываются и монахи, что парламентарии учли на этот раз, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии 20 июня.
Сюжет
Дети

Крайне резонансный законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии «чайлдфри» в России за авторством парламентариев из Башкирии после очередных доработок будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. ранее его «завернули» из-за замечаний, которые спикер Госдумы Константин Толкачев назвал конструктивными. Пропагандой чайлдфри не будет считаться информация о добровольном отказе от деторождения по религиозным убеждения или же по медицинским показаниям.

— Мы предлагаем установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии добровольного отказа от рождения детей. В целом концепция документа нашла широкую поддержку в обществе и депутатском корпусе, — передает пресс-служба слова Константина Толкачева и напоминает, что «основной посыл законопроекта в полной мере соответствует идее сохранения традиционных семейных ценностей».

Напомним, 7 июня стало известно о том, что башкирские парламентарии готовят изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ». Законопроект направлен на «защиту детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол».

Госдума отклонила законопроект депутатов Башкирии о запрете чайлдфри
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутаты Башкирии определили размер штрафа за пропаганду чайлдфри среди детей
#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Дети
Подпишитесь
Дошло до увольнения: что думают жители Башкирии о решении сделать субботу рабочей
Сегодня, 06:49
8 часов в ожидании: аэропорт Уфы прокомментировал инцидент с самолетом
Сегодня, 04:42
Шелкопряд? Нет, горячий асфальт: в Уфе 15-метровая береза облысела и угрожает жителям
Сегодня, 05:37
«Победа» за нами: как будет выглядеть старейший кинотеатр Уфы после ремонта
Сегодня, 05:31
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня— в новом сериале «Ухожу красиво»
Вчера, 06:59