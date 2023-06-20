Курултай Башкирии учел мнение патриарха Кирилла и доработал громкий закон о чайлдфри

Крайне резонансный законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии «чайлдфри» в России за авторством парламентариев из Башкирии после очередных доработок будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. ранее его «завернули» из-за замечаний, которые спикер Госдумы Константин Толкачев назвал конструктивными. Пропагандой чайлдфри не будет считаться информация о добровольном отказе от деторождения по религиозным убеждения или же по медицинским показаниям.