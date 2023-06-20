Курултай Башкирии учел мнение патриарха Кирилла и доработал громкий закон о чайлдфри

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:52
Крайне резонансный законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии «чайлдфри» в России за авторством парламентариев из Башкирии после очередных доработок будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. ранее его «завернули» из-за замечаний, которые спикер Госдумы Константин Толкачев назвал конструктивными. Пропагандой чайлдфри не будет считаться информация о добровольном отказе от деторождения по религиозным убеждения или же по медицинским показаниям.
— Мы предлагаем установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии добровольного отказа от рождения детей. В целом концепция документа нашла широкую поддержку в обществе и депутатском корпусе, — передает пресс-служба слова Константина Толкачева и напоминает, что «основной посыл законопроекта в полной мере соответствует идее сохранения традиционных семейных ценностей».
Напомним, 7 июня стало известно о том, что башкирские парламентарии готовят изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ». Законопроект направлен на «защиту детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол».