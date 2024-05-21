Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Если у вас никогда не прихватывало спину, значит, вы — счастливчик и редкое исключение из правил. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, почти у 90% россиян есть хронические заболевания позвоночника. Половина трудоспособного населения страны хоть раз брала больничный по этой причине. И хорошо, если работа не срочная — может подождать. А если горящие дедлайны, квартальные отчеты и некому подменить? А впереди — долгожданный отпуск или свадьба? Врачи говорят, таких историй немало: пациенты до последнего откладывают визит к специалистам, рассчитывая на чудодейственные мази или уколы, а после, буквально согнувшись пополам, приезжают в клинику. Впереди — лето, и совсем не хочется ограничивать себя в активностях на пляже и в горах, в работе по дому и даче. Чтобы научиться на чужих ошибках и не наделать своих, мы обратились к Алмазу Абдуллину, неврологу и главному врачу Клиники TEMED в Уфе.
— Как вообще правильно поступать: как только в области спины что-то закололо, занемело, стрельнуло — есть смысл что-то принять от боли самостоятельно?
Многие «маскируют» проблему с помощью таблеток, анестезирующих гелей, однако, это плохая идея. Во-первых, подобный бесконтрольный прием медикаментов — «как у соседки», по «советам» рекламы на телевидении — может сказаться на здоровье. Список побочных действий и возможных осложнений почти бесконечен. Во-вторых, так вы лишь забудете на время о боли, но не устраните ее причину.
— Какие еще ошибки чаще всего совершают люди в подобных ситуациях?
— Я бы выделил несколько основных:
— Как делать не надо, мы поняли. А что насчет того, что вы рекомендуете?
— Хотя бы понемногу гулять каждый день, заниматься ЛФК, делать зарядку, базовые упражнения для укрепления мышц спины, шеи. Это позволяет обеспечить питание межпозвонковых дисков. Казалось бы — когда организм не испытывает нагрузки, он отдыхает. Но это не так. Когда человек часами в одном положении сидит за компьютером или стоит весь день — например, у плиты дома, у прилавка в магазине, у станка на заводе, — его поясничный и шейный отделы испытывают колоссальную нагрузку. При этом мышцы, межпозвонковые диски, суставы лишены адекватного кровотока, а значит, и питания. В таком случае процессы старения в них протекают быстрее. Как результат — болевые ощущения, дискомфорт, микроповреждения внутри позвоночника.
— А если некогда ходить или лень? Может ли удобное ортопедическое кресло решить эту проблему? Или, например, стол на гидравлических ножках, который меняет высоту по желанию: хочешь — работай сидя, хочешь — стоя.
— Конечно, выбор качественной и комфортной мебели для работы очень важен: нагрузка на позвоночник снижается. У правильного кресла, к примеру, должен быть поясничный упор, регулировка высоты подлокотников и сидения: руки в таком случае не висят, ноги сгибаются в коленях под углом в 90 градусов. Менять положение благодаря столу тоже хорошо, а вот стоять весь день — не очень: это дополнительная нагрузка на вены, колени, голеностопы. Так что лучше чередовать такие варианты в течение дня. Однако только это, увы, не поможет. Если вы проводите восемь часов в день за столом, организм вам спасибо за это не скажет. Минимум раз в час нужно делать перерыв, чтобы прогуляться по дому или офису, размяться. Еще один вариант — регулярно ходить на массаж. Это поможет снять напряжение с «забитых» мышц, привести в тонус «спящие». Однако подчеркну: обращаться следует только к проверенным специалистам с медицинским образованием.
— Что делать, если спина уже болит и никакие мази, таблетки и массажи не помогают?
— В первую очередь, — проконсультироваться у специалиста. Только врач может поставить диагноз и назначить лечение. Многие боятся докторов, потому что уверены — те сразу же отправят на операцию. Но в 90% случаев можно обойтись без хирургического вмешательства. Мы в Клинике TEMED вообще не делаем операций. Используем магнитотерапию, лазерную терапию, рефлексотерапию, ударно-волновую терапию, кинезиотейпирование, плазмотерапию. Это помогает ускорить заживление повреждений позвоночника. Мы всегда говорим: не откладывайте визит, чем раньше обратитесь, тем выше вероятность избавиться от проблемы быстро. В некоторых случаях достаточно пары недель, в запущенных потребуется 5-6 месяцев, чтобы решить эту задачу.
Вообще хорошо бы сделать визиты к неврологу рутиной — регулярно проходить осмотры, как у стоматолога, гинеколога, маммолога. Особенно если у ваших родственников есть проблемы с позвоночником, или если вы проводите много времени в одном положении.
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