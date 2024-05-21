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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом

Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом

21 мая 2024, 06:12
Фото: Артур Салимов / mkset.ru
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Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом

Эти три ошибки могут стоить вам здоровья.

Если у вас никогда не прихватывало спину, значит, вы — счастливчик и редкое исключение из правил. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, почти у 90% россиян есть хронические заболевания позвоночника. Половина трудоспособного населения страны хоть раз брала больничный по этой причине. И хорошо, если работа не срочная — может подождать. А если горящие дедлайны, квартальные отчеты и некому подменить? А впереди — долгожданный отпуск или свадьба? Врачи говорят, таких историй немало: пациенты до последнего откладывают визит к специалистам, рассчитывая на чудодейственные мази или уколы, а после, буквально согнувшись пополам, приезжают в клинику. Впереди — лето, и совсем не хочется ограничивать себя в активностях на пляже и в горах, в работе по дому и даче. Чтобы научиться на чужих ошибках и не наделать своих, мы обратились к Алмазу Абдуллину, неврологу и главному врачу Клиники TEMED в Уфе.

Алмаз Абдуллин: «В зоне риска большая часть населения, поскольку многие профессии прикованы к рабочим местам»Алмаз Абдуллин: «В зоне риска большая часть населения, поскольку многие профессии прикованы к рабочим местам»
Алмаз Абдуллин: «В зоне риска большая часть населения, поскольку многие профессии прикованы к рабочим местам»
Фото: Артур Салимов / mkset.ru

— Как вообще правильно поступать: как только в области спины что-то закололо, занемело, стрельнуло — есть смысл что-то принять от боли самостоятельно?

Многие «маскируют» проблему с помощью таблеток, анестезирующих гелей, однако, это плохая идея. Во-первых, подобный бесконтрольный прием медикаментов — «как у соседки», по «советам» рекламы на телевидении — может сказаться на здоровье. Список побочных действий и возможных осложнений почти бесконечен. Во-вторых, так вы лишь забудете на время о боли, но не устраните ее причину.

— Какие еще ошибки чаще всего совершают люди в подобных ситуациях?

— Я бы выделил несколько основных:

  • Отправиться к знакомому массажисту, мануальщику, костоправу, который принимает на дому. Тут часто срабатывает сарафанное радио: раз коллеге помог, значит, и мне поможет. И мало кто поинтересуется образованием, квалификацией, опытом, спросит сертификат. На самом деле такой прием может быть даже опаснее бездействия. Если почитать форумы, погуглить в интернете, можно найти много чудовищных историй о том, как люди становились инвалидами после таких «специалистов». У кого-то протрузия превратилась в грыжу, у кого-то было смещение позвонка первой степени, а стало третьей, а это уже грозит операцией. Есть и те, кто не чувствует рук, не может ходить после такого «лечения». Большинство пациентов ведь не знает, что правильно, что нет, поэтому если кости «хрустят», из глаз льются слезы, а массажист говорит, что это нормально, доверяют, не спорят.
  • Пойти в баню, чтобы как следует пропариться. Многие уверены, что это поможет организму, однако, это сработает, только если природа боли мышечная. Если же в организме воспаление, зачастую бывает наоборот — пациенту становится еще хуже. Воздействие теплом только увеличивает отек.
  • Заняться спортом. Особенно это актуально с наступлением тепла: те, кто провел зиму и начало весны, почти не двигаясь, идут подтягиваться на турнике, бегать на стадионе или в лесу, плавать в бассейне или реке. И часто вредят себе еще больше. Это следует делать только после консультации врача, тренера. Сначала нужно разобраться с болью, а потом уже физически себя нагружать. Боль — это сигнал организма о том, что что-то идет не так, есть повреждение или воспаление. И если вы, имея такую проблему, будете растягивать позвоночный диск на турнике, это может лишь усугубить проблему. То же самое с плаванием: если вы не владеете необходимыми техниками, не знаете свой диагноз, высок риск перегрузить шею, поясницу, спровоцировать другие неприятности со здоровьем.
Чтобы поставить правильный диагноз и подобрать эффективное лечение, необходим комплекс диагностических исследований.Чтобы поставить правильный диагноз и подобрать эффективное лечение, необходим комплекс диагностических исследований.
Чтобы поставить правильный диагноз и подобрать эффективное лечение, необходим комплекс диагностических исследований.
Фото: Артур Салимов / mkset.ru

— Как делать не надо, мы поняли. А что насчет того, что вы рекомендуете?

— Хотя бы понемногу гулять каждый день, заниматься ЛФК, делать зарядку, базовые упражнения для укрепления мышц спины, шеи. Это позволяет обеспечить питание межпозвонковых дисков. Казалось бы — когда организм не испытывает нагрузки, он отдыхает. Но это не так. Когда человек часами в одном положении сидит за компьютером или стоит весь день — например, у плиты дома, у прилавка в магазине, у станка на заводе, — его поясничный и шейный отделы испытывают колоссальную нагрузку. При этом мышцы, межпозвонковые диски, суставы лишены адекватного кровотока, а значит, и питания. В таком случае процессы старения в них протекают быстрее. Как результат — болевые ощущения, дискомфорт, микроповреждения внутри позвоночника.

— А если некогда ходить или лень? Может ли удобное ортопедическое кресло решить эту проблему? Или, например, стол на гидравлических ножках, который меняет высоту по желанию: хочешь — работай сидя, хочешь — стоя.

— Конечно, выбор качественной и комфортной мебели для работы очень важен: нагрузка на позвоночник снижается. У правильного кресла, к примеру, должен быть поясничный упор, регулировка высоты подлокотников и сидения: руки в таком случае не висят, ноги сгибаются в коленях под углом в 90 градусов. Менять положение благодаря столу тоже хорошо, а вот стоять весь день — не очень: это дополнительная нагрузка на вены, колени, голеностопы. Так что лучше чередовать такие варианты в течение дня. Однако только это, увы, не поможет. Если вы проводите восемь часов в день за столом, организм вам спасибо за это не скажет. Минимум раз в час нужно делать перерыв, чтобы прогуляться по дому или офису, размяться. Еще один вариант — регулярно ходить на массаж. Это поможет снять напряжение с «забитых» мышц, привести в тонус «спящие». Однако подчеркну: обращаться следует только к проверенным специалистам с медицинским образованием.

В Уфе Клиника TEMED была открыта ровно год назад. За это время за лечением обратились около 2000 пациентов.В Уфе Клиника TEMED была открыта ровно год назад. За это время за лечением обратились около 2000 пациентов.
В Уфе Клиника TEMED была открыта ровно год назад. За это время за лечением обратились около 2000 пациентов.
Фото: Артур Салимов / mkset.ru

— Что делать, если спина уже болит и никакие мази, таблетки и массажи не помогают?

— В первую очередь, — проконсультироваться у специалиста. Только врач может поставить диагноз и назначить лечение. Многие боятся докторов, потому что уверены — те сразу же отправят на операцию. Но в 90% случаев можно обойтись без хирургического вмешательства. Мы в Клинике TEMED вообще не делаем операций. Используем магнитотерапию, лазерную терапию, рефлексотерапию, ударно-волновую терапию, кинезиотейпирование, плазмотерапию. Это помогает ускорить заживление повреждений позвоночника. Мы всегда говорим: не откладывайте визит, чем раньше обратитесь, тем выше вероятность избавиться от проблемы быстро. В некоторых случаях достаточно пары недель, в запущенных потребуется 5-6 месяцев, чтобы решить эту задачу.

Вообще хорошо бы сделать визиты к неврологу рутиной — регулярно проходить осмотры, как у стоматолога, гинеколога, маммолога. Особенно если у ваших родственников есть проблемы с позвоночником, или если вы проводите много времени в одном положении.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лиц. № Л041-01170-02/00646246 от 04.04.2023 года

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа#Башкортостан
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