Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом

— Конечно, выбор качественной и комфортной мебели для работы очень важен: нагрузка на позвоночник снижается. У правильного кресла, к примеру, должен быть поясничный упор, регулировка высоты подлокотников и сидения: руки в таком случае не висят, ноги сгибаются в коленях под углом в 90 градусов. Менять положение благодаря столу тоже хорошо, а вот стоять весь день — не очень: это дополнительная нагрузка на вены, колени, голеностопы. Так что лучше чередовать такие варианты в течение дня. Однако только это, увы, не поможет. Если вы проводите восемь часов в день за столом, организм вам спасибо за это не скажет. Минимум раз в час нужно делать перерыв, чтобы прогуляться по дому или офису, размяться. Еще один вариант — регулярно ходить на массаж. Это поможет снять напряжение с «забитых» мышц, привести в тонус «спящие». Однако подчеркну: обращаться следует только к проверенным специалистам с медицинским образованием.