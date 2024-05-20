ПСБ в Уфе поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег. РФ»

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» — самый крупный синхронный старт страны: четыре дистанции, масштабная фан-зона и маршрут по самым красивым локациям столицы Башкортостана.
— В этом году в уфимском забеге приняли участие 80 сотрудников ПСБ и членов их семей. Самому юному участнику нашей команды всего 4 года и он достойно пробежал дистанцию — занял призовое место в своей возрастной категории. Это еще один повод для гордости за своих коллег — сотрудников ПСБ — спортивных, активных и инициативных! , — поделился эмоциями на финише региональный директор ПСБ в Уфе Андрей Вяткин.
В 2024 году «ЗаБег.РФ» собрал более 160 тысяч участников от Калининграда до Камчатки. Вместе с россиянами на дистанции полумарафона вышли представители 14 стран: Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Беларуси, Бахрейна, Катара, Камеруна, Непала, Киргизии, Армении, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.