ПСБ в Уфе поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег. РФ»

В 2024 году «ЗаБег.РФ» собрал более 160 тысяч участников от Калининграда до Камчатки. Вместе с россиянами на дистанции полумарафона вышли представители 14 стран: Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Беларуси, Бахрейна, Катара, Камеруна, Непала, Киргизии, Армении, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.