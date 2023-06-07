В Башкирии детей намерены «защитить» от информации о смене пола

Константин Толкачев также добавляет, что настойчивая пропаганда «меняет отношения общества к этим явлениям» и границы норм сдвигаются. Детей же подобная информация «сбивает с толку», так как психика у них, по мнению спикера заксобрания, «нестабильная», а моральные и ценностные установки только формируются.