В Башкирии детей намерены «защитить» от информации о смене пола

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Депутаты Курултая изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ». Законопроект направлен на «защиту детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол», заявляет председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Константин Толкачев также добавляет, что настойчивая пропаганда «меняет отношения общества к этим явлениям» и границы норм сдвигаются. Детей же подобная информация «сбивает с толку», так как психика у них, по мнению спикера заксобрания, «нестабильная», а моральные и ценностные установки только формируются.
— Нетрадиционные сексуальные отношения могут быть восприняты подростком как часть его индивидуальности, что может нанести вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Несовершеннолетние должны быть ограждены от подобной информации, — Константин Толкачев.
Напомним, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних уже дважды был отклонен в Госдуме РФ. Против законопроекта также выступил патриарх Кирилл, который полагается, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение. Сейчас документ находится на доработке.