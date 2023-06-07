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В Башкирии детей намерены «защитить» от информации о смене пола

7 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI

В Башкирии депутаты намереваются оградить детей от информации о смене пола

Изменения в закон Башкортостана о «защите детей» от информации о смене пола и нетрадиционных сексуальных отношениях готовят депутаты республиканского заксобрания.
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Дети

Депутаты Курултая изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ». Законопроект направлен на «защиту детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол», заявляет председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Константин Толкачев также добавляет, что настойчивая пропаганда «меняет отношения общества к этим явлениям» и границы норм сдвигаются. Детей же подобная информация «сбивает с толку», так как психика у них, по мнению спикера заксобрания, «нестабильная», а моральные и ценностные установки только формируются.

— Нетрадиционные сексуальные отношения могут быть восприняты подростком как часть его индивидуальности, что может нанести вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Несовершеннолетние должны быть ограждены от подобной информации, — Константин Толкачев.

Напомним, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних уже дважды был отклонен в Госдуме РФ. Против законопроекта также выступил патриарх Кирилл, который полагается, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение. Сейчас документ находится на доработке.

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#Элина Сайфранова#Дети#18+#Законы / Законопроекты#Депутаты#Депутаты РБ
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