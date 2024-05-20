mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте

«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте

20 мая 2024, 13:44
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «Сбербанк» . erid: LjN8Jwh3K
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»* позволяет совершать платежи ЖКХ разными способами: по реквизитам с квитанции, по лицевому счёту абонента либо через сканирование QR-кода** с квитанции.
Фото: ПАО «Сбербанк»

Но что делать, если нет квитанции с реквизитами и нет под рукой лицевого счета? Можно воспользоваться новой функцией оплаты от Сбербанка — сервисом «Дом».

Для этого достаточно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» и перейти в меню «Платежи». Перейдите по карточке «ДОМ» в ленте операций (верхняя строка). Проверьте адрес — при необходимости, измените/добавьте нужный. Проверьте выставленные счета — добавьте при необходимости через значок +. Выберите необходимые (или все) счета и оплатите.

Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким объектам — просто добавьте необходимый адрес и система автоматически «соберет» все начисления по нему. Для удобства вы можете менять название своего адреса (например, «Моя квартира», «Мамина квартира», «Деревня»), убирать либо добавлять поставщиков услуг и лицевые счета к оплате: домофон, охрана, страхование недвижимости и т. п.

Главный плюс новой функции — пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате или сканировать QR-код. Это может снизить риск ошибки при оплате и может сократить время заполнения данных благодаря формированию корзины платежей.

Новым сервисом можно пользоваться, не выходя из дома: согласитесь, приятно совершать регулярные платежи в теплой и уютной домашней обстановке.

Переходите по QR-коду в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в сервис «Дом»:

*Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сервисе «Дом» уточняйте на сайте.

** QR-код — это сокращение от Quick Response, в переводе с англ. — «быстрый отклик». Это уникальный квадратный штрихкод, который содержит закодированную информацию. QR-код позволяет мгновенно получать доступ к данным.

Сервис «Дом» доступен для всех пользователей «Сбербанк Онлайн». Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Подпишитесь
Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме
Сегодня, 08:19
Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом
Сегодня, 11:26
В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей
Сегодня, 10:57
43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии
Сегодня, 10:55
Горячая вода уходит на плановый отпуск: Башкирия открыла сезон тазов
Сегодня, 10:42
"