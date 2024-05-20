«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Для этого достаточно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» и перейти в меню «Платежи». Перейдите по карточке «ДОМ» в ленте операций (верхняя строка). Проверьте адрес — при необходимости, измените/добавьте нужный. Проверьте выставленные счета — добавьте при необходимости через значок +. Выберите необходимые (или все) счета и оплатите.
Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким объектам — просто добавьте необходимый адрес и система автоматически «соберет» все начисления по нему. Для удобства вы можете менять название своего адреса (например, «Моя квартира», «Мамина квартира», «Деревня»), убирать либо добавлять поставщиков услуг и лицевые счета к оплате: домофон, охрана, страхование недвижимости и т. п.
Главный плюс новой функции — пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате или сканировать QR-код. Это может снизить риск ошибки при оплате и может сократить время заполнения данных благодаря формированию корзины платежей.
Новым сервисом можно пользоваться, не выходя из дома: согласитесь, приятно совершать регулярные платежи в теплой и уютной домашней обстановке.
Переходите по QR-коду в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в сервис «Дом»:
*Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сервисе «Дом» уточняйте на сайте.
** QR-код — это сокращение от Quick Response, в переводе с англ. — «быстрый отклик». Это уникальный квадратный штрихкод, который содержит закодированную информацию. QR-код позволяет мгновенно получать доступ к данным.
Сервис «Дом» доступен для всех пользователей «Сбербанк Онлайн». Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.