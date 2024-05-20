«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте

Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким объектам — просто добавьте необходимый адрес и система автоматически «соберет» все начисления по нему. Для удобства вы можете менять название своего адреса (например, «Моя квартира», «Мамина квартира», «Деревня»), убирать либо добавлять поставщиков услуг и лицевые счета к оплате: домофон, охрана, страхование недвижимости и т. п.