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Госдума отклонила законопроект депутатов Башкирии о запрете чайлдфри

19 мая 2023, 15:08
Фото: 1MI
Против законопроекта выступил, в том числе патриарх Кирилл

Поступивший на рассмотрение в Госдума законопроект депутатов Курултая о запрете чайлдфри был отклонен. Документ был повторно отправлен на доработку. Соответствующее заключение появилось в системе обеспечения законодательной деятельности.

Сообщается, что законопроект, в частности, не получил одобрения со стороны профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Где решение о его отклонении объяснили тем, что в такой редакции законопроект не может быть принят. В комитете также отметили, что запрет чайлдфри сужает область применения положений федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Примечательно, что против предложенного депутатами Курултая законопроекта выступил, в том числе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отметивший, что принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.

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#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии
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