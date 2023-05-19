Госдума отклонила законопроект депутатов Башкирии о запрете чайлдфри

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Поступивший на рассмотрение в Госдума законопроект депутатов Курултая о запрете чайлдфри был отклонен. Документ был повторно отправлен на доработку. Соответствующее заключение появилось в системе обеспечения законодательной деятельности.
Сообщается, что законопроект, в частности, не получил одобрения со стороны профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Где решение о его отклонении объяснили тем, что в такой редакции законопроект не может быть принят. В комитете также отметили, что запрет чайлдфри сужает область применения положений федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Примечательно, что против предложенного депутатами Курултая законопроекта выступил, в том числе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отметивший, что принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.