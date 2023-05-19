Госдума отклонила законопроект депутатов Башкирии о запрете чайлдфри

Сообщается, что законопроект, в частности, не получил одобрения со стороны профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Где решение о его отклонении объяснили тем, что в такой редакции законопроект не может быть принят. В комитете также отметили, что запрет чайлдфри сужает область применения положений федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.