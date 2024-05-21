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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии стала гигантской

Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000

21 мая 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney

Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии стала гигантской

Эксперты Башстата оценили благосостояние жителей республики. Аналитики опубликовали данные о доходах и ресурсах домашних хозяйств в регионе.

Согласно данным регионального отделения статистического ведомства, средние доходы жителей региона в последнем квартале минувшего года составили ₽40 тысяч. Таким образом, фиксируется рост показателя на 9,7%. При этом рост реальных доходов составил 4,9%.

На домохозяйства в октябре — декабре прошлого года приходилось в среднем примерно по ₽44 тысячи. При этом наблюдается значительный разрыв между городом и селом. Жители деревень в среднем располагают чуть менее ₽38 тысячами, в то же время у горожан данный показатель составляет ₽48 тысяч.

Отметим, что под располагаемыми ресурсами домохозяйств понимается совокупность сбережений и расходов семей или живущих отдельно граждан.

Башкирские чиновники задумались о росте доходов
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Ранее аналитики Башкирии сообщали о росте зарплат в регионе в начале года. Эксперты утверждают об увеличении реальной оплаты труда на 9,6%.

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