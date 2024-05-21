Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000

На домохозяйства в октябре — декабре прошлого года приходилось в среднем примерно по ₽44 тысячи. При этом наблюдается значительный разрыв между городом и селом. Жители деревень в среднем располагают чуть менее ₽38 тысячами, в то же время у горожан данный показатель составляет ₽48 тысяч.