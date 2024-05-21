Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:41
Согласно данным регионального отделения статистического ведомства, средние доходы жителей региона в последнем квартале минувшего года составили ₽40 тысяч. Таким образом, фиксируется рост показателя на 9,7%. При этом рост реальных доходов составил 4,9%.
На домохозяйства в октябре — декабре прошлого года приходилось в среднем примерно по ₽44 тысячи. При этом наблюдается значительный разрыв между городом и селом. Жители деревень в среднем располагают чуть менее ₽38 тысячами, в то же время у горожан данный показатель составляет ₽48 тысяч.
Отметим, что под располагаемыми ресурсами домохозяйств понимается совокупность сбережений и расходов семей или живущих отдельно граждан.
Ранее аналитики Башкирии сообщали о росте зарплат в регионе в начале года. Эксперты утверждают об увеличении реальной оплаты труда на 9,6%.