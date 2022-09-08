Депутаты Башкирии определили размер штрафа за пропаганду чайлдфри среди детей

Стал известен размер штрафа за пропаганду идеологии «чайлдфри» среди детей. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Курултай.
Так, в случае принятия данного законопроекта нарушителям может грозить штраф:
От двух до трёх тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения для граждан. На должностное лицо штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей. На граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица - также от пяти до десяти тысяч рублей, но с конфискацией и приостановлением деятельности организации на 90 суток. На юридические лица будет налагаться штраф уже в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией и приостановлением деятельности до 90 суток.
Напомним, что вчера, 7 сентября, в Госдуму РФ был внесён законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри среди детей. В пояснительной записке проекта заявляется, что сознательный отказ от рождения ведёт к деградации семейных институтов, а также идёт в разрез с традиционными ценностями. К слову, авторами законопроекта стали депутаты Госсобрания Башкирии, а также депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.