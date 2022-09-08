Депутаты Башкирии определили размер штрафа за пропаганду чайлдфри среди детей

От двух до трёх тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения для граждан. На должностное лицо штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей. На граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица - также от пяти до десяти тысяч рублей, но с конфискацией и приостановлением деятельности организации на 90 суток. На юридические лица будет налагаться штраф уже в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией и приостановлением деятельности до 90 суток.