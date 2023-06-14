Приговор Лилии Чанышевой*, медведь-биоинженер и санаторный отдых в Башкирии

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В Кировском районном суде города Уфы началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой*, которая ранее возглавляла Штаб Навального** в Уфе. Женщину обвиняют в в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. На заседании прозвучал приговор и Рустему Мулюкову, однако он обвинялся лишь по одной статье УК РФ — участие в экстремистском сообществе. Сегодня Чанышеву* суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы, Рустему Мулюкову суд назначил 2,5 года колонии общего режима. С просьбой прокомментировать решение суда Mkset обратился к адвокату Юлии Чанышевой Сергею Макаренко.
В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форму, участие в котором принял и Башкортостан. Делегация региона привезла на форум персонажей компьютерной игры для обучения школьников «Киберпасека». Помимо этого, замечены на ПМЭФ-2023 были медведь-биоинженер и роботы, в том числе Атай, название которого с башкирского языка переводится как папа.
В Уфе до 15 августа ограничили движение на дублере улицы Рихарда Зорге. Ограничение вводится на нечетной стороне улицы от дома №13 до строения №25. Как сообщили в мэрии Уфы, данные ограничения связаны с проведением планового капитального ремонта инженерных сетей в рамках подготовительных мероприятий к отопительному сезону в этом году.
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке. «Курортный» электропоезд будет курсировать по выходным до 3 сентября. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, электропоезд из трех вагонов на 60 мест будут ездить по субботам и воскресеньям — он, что немаловажно, оснащен кондиционером.
Ранее в сети появилась информация о том, что санаторный отдых Башкирии является едва ли не самым дорогим по стране. Mkset решил выяснить, какие впечатления остаются у отдыхающих. Мы изучили отзывы о санаториях на сервисе Яндекс.Карты и делимся ими с вами.
*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.