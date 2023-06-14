Приговор Лилии Чанышевой*, медведь-биоинженер и санаторный отдых в Башкирии

В Кировском районном суде города Уфы началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой*, которая ранее возглавляла Штаб Навального** в Уфе. Женщину обвиняют в в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. На заседании прозвучал приговор и Рустему Мулюкову, однако он обвинялся лишь по одной статье УК РФ — участие в экстремистском сообществе. Сегодня Чанышеву* суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы, Рустему Мулюкову суд назначил 2,5 года колонии общего режима. С просьбой прокомментировать решение суда Mkset обратился к адвокату Юлии Чанышевой Сергею Макаренко.