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В уфимском парке пропал стенд, посвященный затонувшему крейсеру «Москва»

9 июня 2023, 07:33
Фото: 1MI

В парке Победы в Уфе пропал информационный стенд о затонувшем крейсере «Москва»

Ранее в парке Победы среди прочих был размещен стенд с информацией о крейсере «Москва», однако, как сообщают читатели Mkset, сейчас его нет в парке.

О пропаже информационного стенда о затонувшем крейсере «Москва» Mkset сообщили читатели, подкрепляя фотографию с парка Победы.

Действительно в полукруге стендов, на которых представлена информация о российском флоте, появилось пустое место.

Фото: mkset.ru

В мэрии города нам сообщили, что стенд был поврежден во время урагана, в связи с чем было решено его демонтировать. После восстановления он вновь будет размещен на прежнем месте.

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Уфы#Парки#Парки и скверы
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