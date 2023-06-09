В уфимском парке пропал стенд, посвященный затонувшему крейсеру «Москва»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
О пропаже информационного стенда о затонувшем крейсере «Москва» Mkset сообщили читатели, подкрепляя фотографию с парка Победы.
Действительно в полукруге стендов, на которых представлена информация о российском флоте, появилось пустое место.
В мэрии города нам сообщили, что стенд был поврежден во время урагана, в связи с чем было решено его демонтировать. После восстановления он вновь будет размещен на прежнем месте.