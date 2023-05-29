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Поломанные деревья и оборванные провода: последствия ливня и грозы в Уфе

29 мая 2023, 12:23
Фото: УГЗ г. Уфы
Сегодня, 29 мая, на Уфу обрушилась гроза и с ливнем, в результате рухнули деревья и оборвались провода.

Пока сегодня в некоторых районах Башкирии выпал град, на столицу республики обрушилась гроза с ливнем. О последствиях непогоды сообщают власти и очевидцы.

Так, на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» около 4 часов дня на женщину с ребенком 7-10 лет упало дерево. По информации Управления гражданской защиты Уфы, по прибытии спасателей пострадавшие находились в карте «скорой». Они были направлены на обследование в больницу. Спасатели тем временем занимаются распиловкой упавшего дерева.

Фото: УГЗ г. Уфы.

Далее, обрушилось дерево и на улице Достоевского, полностью перекрыв проезжую часть. По информации очевидцев, при этом также пострадали два автомобиля и цветочный магазина. 

Видео: БашДТП // telegram

В Демском районе также не обошлось без разрушений, по информации главы района Антона Тарасова, упало два дерева. К счастью, обошлось без пострадавших, коммунальные службы устраняют последствия.

— Прошу горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — добавил чиновник.
Фото: Антон Тарасов // telegram

Кроме того, очевидцы также сообщают о разрушениях на улице Ухтомского. Судя по кадрам, натиска непогоды не выдержало дерево и столб, в результате на проезжей части оказалась часть оборванного провода. 

Фото: mkset.ru
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#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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