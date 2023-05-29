Поломанные деревья и оборванные провода: последствия ливня и грозы в Уфе

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Пока сегодня в некоторых районах Башкирии выпал град, на столицу республики обрушилась гроза с ливнем. О последствиях непогоды сообщают власти и очевидцы.
Так, на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» около 4 часов дня на женщину с ребенком 7-10 лет упало дерево. По информации Управления гражданской защиты Уфы, по прибытии спасателей пострадавшие находились в карте «скорой». Они были направлены на обследование в больницу. Спасатели тем временем занимаются распиловкой упавшего дерева.
Далее, обрушилось дерево и на улице Достоевского, полностью перекрыв проезжую часть. По информации очевидцев, при этом также пострадали два автомобиля и цветочный магазина.
В Демском районе также не обошлось без разрушений, по информации главы района Антона Тарасова, упало два дерева. К счастью, обошлось без пострадавших, коммунальные службы устраняют последствия.
— Прошу горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — добавил чиновник.
Кроме того, очевидцы также сообщают о разрушениях на улице Ухтомского. Судя по кадрам, натиска непогоды не выдержало дерево и столб, в результате на проезжей части оказалась часть оборванного провода.