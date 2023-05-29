Поломанные деревья и оборванные провода: последствия ливня и грозы в Уфе

Так, на тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» около 4 часов дня на женщину с ребенком 7-10 лет упало дерево. По информации Управления гражданской защиты Уфы, по прибытии спасателей пострадавшие находились в карте «скорой». Они были направлены на обследование в больницу. Спасатели тем временем занимаются распиловкой упавшего дерева.