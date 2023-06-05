На смену жаре в Башкирию идет постепенное похолодание и кратковременные дожди и грозы

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Изнуряющая жара в Башкирии с понедельника 5 июня пойдет на спад. Не сразу по всей республике, так по югу региона в сегодня температура воздуха днем будет колебаться от 26 до 31 градусов, в целом по республике прогнозируется температура от 20 до 25 градусов. Ночная температура составит от 10 до 15 градусов. Ветер северо-западный и северный, но умеренный.
Во вторник 6 июня температура воздуха практически не изменится, продемонстрировав лишь снижение на несколько градусов дневной температуры, по республике от 18 до 23 градусов, юг Башкирии останется жарким, от 25 до 30 градусов. Ночью местами, днем по республике кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, при грозе днем порывы до сильного.
В среду относительная прохлада воцарится и на юге республики и столбик термометра не поднимется выше 25 градусов. В целом по Башкирии температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов. Ночью до 8 градусов, по югу и ночи южные — до 18 градусов. Ожидаются все те же кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывы до сильного.