На смену жаре в Башкирию идет постепенное похолодание и кратковременные дожди и грозы

Изнуряющая жара в Башкирии с понедельника 5 июня пойдет на спад. Не сразу по всей республике, так по югу региона в сегодня температура воздуха днем будет колебаться от 26 до 31 градусов, в целом по республике прогнозируется температура от 20 до 25 градусов. Ночная температура составит от 10 до 15 градусов. Ветер северо-западный и северный, но умеренный.