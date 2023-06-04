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Град и водопады на дорогах: село в Башкирии затопило после сильной грозы и ливня

4 июня 2023, 10:47
Фото: 1MI

Село в Башкирии затопило после сильной грозы и ливня

Реки по улицам побежали в селе Кандрыкуль в Туймазинском районе, сообщают очевидцы.

Сегодня, 4 июня, село Кандрыкуль затопило после сильного ливня и града. Видео с места событий делятся очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что улица оказались полностью под водой и теперь вместо проезжей части и тротуаров есть ручьи с бурным течением.

— Что творится?! — восклицает автор видео.
Видео: Работа Октябрьский Туймазы // vk.vom

Кроме того, местные жители сообщают, что в какой-то момент вместо ливня во время сильной грозы пошел град. Кадры с места событий также появились в социальных сетях.

Видео: Розалия К. // vk.com

Между тем, до соседнего с селом города Октябрьский, со слов местных жителей, дождь так и не дошел.

#Элина Сайфранова#Общество#Башкортостан#Гроза#Ливень#Град в Башкирии#Последствия непогоды в Башкирии#Видео
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