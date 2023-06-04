Град и водопады на дорогах: село в Башкирии затопило после сильной грозы и ливня

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Сегодня, 4 июня, село Кандрыкуль затопило после сильного ливня и града. Видео с места событий делятся очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, что улица оказались полностью под водой и теперь вместо проезжей части и тротуаров есть ручьи с бурным течением.
— Что творится?! — восклицает автор видео.
Кроме того, местные жители сообщают, что в какой-то момент вместо ливня во время сильной грозы пошел град. Кадры с места событий также появились в социальных сетях.
Между тем, до соседнего с селом города Октябрьский, со слов местных жителей, дождь так и не дошел.