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Зеленский вел санкции против главы Госкоммолодежи Башкирии

16 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
Также в санкционные списки попали трое предпринимателей из республики


Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических и 254 юридических лиц из России, Украины и Беларуси. В санкционные списки попала председатель Госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук. Данные следуют из указа, вышедшего за подписью президента Украины и позднее опубликованном на его сайте.

Согласно тексту документа, ограничения вводятся в адрес чиновницы сроком на 50 лет. Запреты включают в себя право распоряжения имуществом и бизнес-активами на территории Украины, получение и передачу технологий, участие в финансовых операциях, транзит материальных ценностей по территории этой страны и т. д.

Помимо Яны гайдук под санкции попали уфимские предприниматели Антон Евлухин и Ольга Евлухина, а также бывший генеральный директор АО НПП «Полигон» и АО БПО «Прогресс» (уфимский завод «Магнетрон») Игорь Селиванец.

Напомним, ранее президент Украины ввел санкции против главы регионального Минтруда Ленары Ивановой. Ограничения вводятся сроком на десять лет и предполагают блокировку активов на Украине в случае их наличия, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий компаний и прочие ограничения. 

Ранее Ленара Иванова также была включена в санкционные списки Евросоюза. По мнению авторов документа, чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Своими действиями Иванова нарушила права детей, а также украинское законодательство. Позднее о включении Ивановой в санкционные списки ЕС высказался глава республики Радий Хабиров.

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#Азамат Нухов#Общество#Политика
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